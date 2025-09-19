OpenAI створила команду для розробки гуманоїдних роботів

Компанія готує алгоритми для роботів загального призначення, щоб наблизитися до штучного загального інтелекту

OpenAI відновлює дослідження у сфері робототехніки і формує команду спеціалістів для створення гуманоїдних роботів, здатних діяти у реальному світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wired.

Компанія OpenAI, відома завдяки ChatGPT, формує нову команду, яка працюватиме над алгоритмами керування роботами-гуманоїдами. Це свідчить про посилення інтересу компанії до поєднання штучного інтелекту з фізичним світом.

Нещодавно OpenAI найняла кількох фахівців із розробки алгоритмів для роботів, а також опублікувала вакансії, де вимагаються знання телеоперації й симуляцій. За допомогою таких технологій людина керує рухами робота, а алгоритми вчаться відтворювати ці дії.

Компанія фокусується на розробці роботів загального призначення, які можуть взаємодіяти з фізичним світом та виконувати різні завдання. Одні з останніх вакансій передбачають досвід прототипування та розробки систем із сенсорами дотику і руху, а також знання масового виробництва – що може свідчити про намір OpenAI створювати роботів для серійного випуску.

Робототехніка вже була в полі зору OpenAI: у 2019 році компанія створила алгоритм, здатний розв’язати кубик Рубіка за допомогою штучної руки. У 2024 році дослідження відновили, а компанія навіть розглядала можливість створення власних гуманоїдів.

Попри це, конкуренція в галузі висока: свої розробки ведуть Figure, Agility, Apptronik, Tesla і Google. Як зазначає робототехнік Стефані Теллекс із Браунівського університету, ефективні роботи потребують алгоритмів, здатних обробляти величезні масиви сенсорних даних у реальному часі та точно відтворювати дії.

Аналітики Morgan Stanley оцінюють потенційний ринок гуманоїдних роботів у 5 трильйонів доларів до 2050 року, а венчурні фонди вже вклали понад 5 мільярдів доларів у стартапи цієї сфери з початку 2024 року.

