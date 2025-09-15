У нових iPhone 17 знайдено серйозний недолік

Згідно з результатами стандартизованих випробувань, iPhone 17 Pro Max отримав рейтинг Class B. Це означає, що він гарантовано витримує 180 падінь

Нові обов'язкові тести на міцність, запроваджені в Європейському союзі, виявили один мінус флагманських iPhone 17. Як повідомляє «Главком» з посиланням на GSMArena, незважаючи на покращення в батареї, смартфони Apple значно поступаються конкурентам у стійкості до падінь.

Так, нова європейська система маркування надає пристроям класи міцності та ремонтопридатності. Згідно з результатами стандартизованих випробувань, iPhone 17 Pro Max отримав рейтинг Class B. Це означає, що він гарантовано витримує 180 падінь. Хоча це вдвічі краще, ніж у торішнього iPhone 16 Pro Max (90 падінь, Class C), результат все одно не дотягує до конкурентів.

Для порівняння, флагмани Samsung Galaxy S25 Ultra та Google Pixel 10 Pro XL отримали вищий Class A, витримавши по 270 падінь. Це говорить, що при повсякденній експлуатації флагман Apple буде частіше схильний до пошкоджень. Тонкий iPhone Air показав аналогічний Pro Max результат – Class B (180 падінь).

У плані ремонтопридатності iPhone 17 також далеко не лідер. Телефону привласнили Class C – такий самий, як у Samsung, але гірше, ніж у Pixel (Class B). При цьому в тестах батареї iPhone 17 Pro Max показав себе відмінно: Сlass A з енергоефективності та вражаючі 53 години автономної роботи, випередивши конкурентів. Але є нюанс: акумулятор iPhone розрахований всього на 1 000 циклів зарядки, тоді як батарея Samsung – на 2 000 циклів, що говорить про вдвічі більший термін служби.

Сама компанія Apple не погоджується з методикою тестування ЄС і раніше виступила з різкою критикою. У Купертіно стверджують, що визначення тестів на падіння та струс неоднозначні, їх результати важко відтворити повторно, а вибірка з п'яти пристроїв занадто мала для об'єктивної оцінки (Apple наполягає щонайменше на 30 одиницях).

Нагадаємо, 9 вересня, компанія Apple представила новий iPhone 17. Новий iPhone 17 представлено у п'яти кольорах, є функція Always On Display. Яскравість 3000 ніт. Процесор A19. Автономність на восьми годин відео більше, ніж iPhone 16.

До слова, пристрої отримали оновлений дизайн, покращені камери та значні поліпшення в продуктивності.