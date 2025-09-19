Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Браузер Chrome навчиться виконувати ШІ-завдання: що зміниться для користувачів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Браузер Chrome навчиться виконувати ШІ-завдання: що зміниться для користувачів
Google впроваджує Gemini в Chrome, оскільки браузери зі штучним інтелектом стають трендом
фото із відкритих джерел

Google планує найближчими місяцями впровадити функції ШІ-агента, який зможе виконувати завдання від імені користувача

Google анонсувала масштабне оновлення браузера Chrome з інтеграцією ШІ-чата Gemini, який зможе аналізувати історію пошуку та виконувати завдання у ролі інтелектуального агента. Як пише «Главком» із посиланням на Wired, функції Gemini будуть доступні всім користувачам Mac та Windows у США англійською мовою. Доступ до чат-боту забезпечується через значок у верхньому правому куті браузера, який можна при необхідності приховати.

За допомогою Gemini користувачі зможуть, наприклад, отримувати пояснення щодо вмісту відкритої сторінки, а також об'єднувати та узагальнювати інформацію з кількох вкладок – що особливо зручно при плануванні подорожей чи збиранні даних із різних сайтів.

Найближчим часом у Chrome з'явиться можливість пошуку з історії відвідувань за допомогою чат-боту. Замість традиційного перегляду історії браузера користувач зможе поставити питання в стилі «На якому сайті я бачив стіл з волоського горіха минулого тижня?», і Gemini надасть релевантні посилання.

Також Google планує найближчими місяцями впровадити функції ШІ-агента, який зможе виконувати завдання від імені користувача – наприклад, записувати на стрижку або оформляти замовлення продуктів. Користувачеві достатньо описати завдання чат-боту, і він автоматично виконає необхідні дії.

Запуск AI Mode для пошуку інформації буде можливим безпосередньо з адресного рядка браузера. Компанія обіцяє реліз цієї функції наприкінці вересня 2025 року для США англійською мовою з подальшим розширенням на інші регіони та мови. Крім того, Google планує інтегрувати можливості ШІ для керування паролями – користувачі зможуть одним кліком змінювати збережені скомпрометовані паролі.

Раніше стало відомо, що більше 200 співробітників, які працювали над оцінкою та покращенням продуктів на основі штучного інтелекту (ШІ) американської корпорації Google, було звільнено без попередження.

До слова, компанія Penske Media, власник таких видань, як Rolling Stone, Billboard та Variety, подала до суду на Google у федеральному суді Вашингтона, округ Колумбія. Компанія стверджує, що зведення технологічного гіганта, що генеруються штучним інтелектом (ШІ), використовують журналістські матеріали без згоди і знижують трафік на її веб-сайтах. 

Читайте також:

Теги: Google штучний інтелект Chrome

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штраф продовжує нелегкий період для інтернет-гіганта Alphabet в Австралії
Google сплатить Австралії $36 млн штрафу: що порушив техногігант
19 серпня, 16:26
Посадовці планують масштабувати штучний інтелект й на інші послуги
В Україні з’явилась перша держпослуга зі штучним інтелектом
19 серпня, 18:59
Банку довелось вибачатись за ідею із використанням штучного інтелекту
Австралійський банк замінив працівників підтримки ШІ, а потім покликав назад із вибаченнями
26 серпня, 11:20
Відповіді штучного інтелекту не визнаються доказами в суді
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Китай має великі плани щодо штучного інтелекту
Китай має амбітний план трансформації економіки за допомогою ШІ
4 вересня, 09:37
Справа щодо Google стосується практик пошукової реклами
Єврокомісія відклала штраф для Google через погрози Трампа
3 вересня, 09:42
За словами Google, світ реклами змінюється під впливом штучного інтелекту
Google визнав «стрімкий занепад відкритого інтернету»
9 вересня, 19:22
Китай створив мозок, здатний до самонавчання
Китайський прорив у ШІ: розроблено перший у світі процесор, що імітує роботу людського мозку
11 вересня, 11:04
Власники видань підуть судом на Google
Google звинувачено у незаконній експлуатації журналістських матеріалів
15 вересня, 14:49

Девайси

Браузер Chrome навчиться виконувати ШІ-завдання: що зміниться для користувачів
Браузер Chrome навчиться виконувати ШІ-завдання: що зміниться для користувачів
Apple готується до випуску складаного iPhone Fold у 2026 році
Apple готується до випуску складаного iPhone Fold у 2026 році
Apple відключить від iCloud раніше популярні моделі iPhone
Apple відключить від iCloud раніше популярні моделі iPhone
Корпорація Google звільнила сотні незадоволених умовами праці ШІ-тренерів
Корпорація Google звільнила сотні незадоволених умовами праці ШІ-тренерів
Український стартап залучив $15 млн на рой дронів зі штучним інтелектом
Український стартап залучив $15 млн на рой дронів зі штучним інтелектом
Україна має дрони, які здатні збивати реактивні «шахеди» – заступник Єрмака
Україна має дрони, які здатні збивати реактивні «шахеди» – заступник Єрмака

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua