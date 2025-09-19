Браузер Chrome навчиться виконувати ШІ-завдання: що зміниться для користувачів

Google планує найближчими місяцями впровадити функції ШІ-агента, який зможе виконувати завдання від імені користувача

Google анонсувала масштабне оновлення браузера Chrome з інтеграцією ШІ-чата Gemini, який зможе аналізувати історію пошуку та виконувати завдання у ролі інтелектуального агента. Як пише «Главком» із посиланням на Wired, функції Gemini будуть доступні всім користувачам Mac та Windows у США англійською мовою. Доступ до чат-боту забезпечується через значок у верхньому правому куті браузера, який можна при необхідності приховати.

За допомогою Gemini користувачі зможуть, наприклад, отримувати пояснення щодо вмісту відкритої сторінки, а також об'єднувати та узагальнювати інформацію з кількох вкладок – що особливо зручно при плануванні подорожей чи збиранні даних із різних сайтів.

Найближчим часом у Chrome з'явиться можливість пошуку з історії відвідувань за допомогою чат-боту. Замість традиційного перегляду історії браузера користувач зможе поставити питання в стилі «На якому сайті я бачив стіл з волоського горіха минулого тижня?», і Gemini надасть релевантні посилання.

Також Google планує найближчими місяцями впровадити функції ШІ-агента, який зможе виконувати завдання від імені користувача – наприклад, записувати на стрижку або оформляти замовлення продуктів. Користувачеві достатньо описати завдання чат-боту, і він автоматично виконає необхідні дії.

Запуск AI Mode для пошуку інформації буде можливим безпосередньо з адресного рядка браузера. Компанія обіцяє реліз цієї функції наприкінці вересня 2025 року для США англійською мовою з подальшим розширенням на інші регіони та мови. Крім того, Google планує інтегрувати можливості ШІ для керування паролями – користувачі зможуть одним кліком змінювати збережені скомпрометовані паролі.

Раніше стало відомо, що більше 200 співробітників, які працювали над оцінкою та покращенням продуктів на основі штучного інтелекту (ШІ) американської корпорації Google, було звільнено без попередження.

До слова, компанія Penske Media, власник таких видань, як Rolling Stone, Billboard та Variety, подала до суду на Google у федеральному суді Вашингтона, округ Колумбія. Компанія стверджує, що зведення технологічного гіганта, що генеруються штучним інтелектом (ШІ), використовують журналістські матеріали без згоди і знижують трафік на її веб-сайтах.