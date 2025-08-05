Продала обличчя штучному інтелекту: британка втратила право на власну зовнішність

Дівчина продала права на своє обличчя за 1500 фунтів стерлінгів компанії зі штучного інтелекту і тепер хвилюється, чим це може закінчитися

23-річна мешканка Великої Британії погодилася стати моделлю для стартапу зі штучним інтелектом і не усвідомила, що більше не матиме «контролю над власним обличчям». Дівчина зізнається, що тепер хвилюється через потенційні наслідки угоди, яку підписала, не порадившись із фахівцями. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Star.

За інформацією, дівчина погодилася на співпрацю з компанією зі сфери штучного інтелекту, підписавши контракт на суму 1 500 фунтів стерлінгів, що передбачає повну передачу прав на її зовнішність без терміну дії.

Люсі (ім'я змінене з міркувань конфіденційності) отримала особисте повідомлення в Instagram від представника стартапу з пропозицією стати обличчям моделі зі штучним інтелектом. Її зацікавила як сама ідея, так і запропонована сума. За її словами, вона надихнулася прикладом знаменитостей, зокрема Кендал Дженнер, які вже створили власні цифрові аватари.

«Мене зацікавив сам проєкт, а гроші стали приємним бонусом. Я не розуміла, що підписую щось настільки довготривале та обмежувальне», – розповіла вона.

Контракт, за умовами якого вона мала надати відеоматеріали для навчання моделі ШІ, містив положення, які фактично позбавляють її можливості заробляти як автор цифрового контенту. Зокрема вона більше не має права особисто рекламувати бренди, якщо її особа вже використовується компанією у власних проєктах.

Історія Люсі стала центральною темою нового документального проєкту режисера Сема Туллена, що досліджує стрімке поширення моделей штучного інтелекту в індустрії цифрового контенту. У фільмі йдеться про ризики, з якими стикаються люди, які погоджуються передати свої біометричні дані до комерційного користування.

«Я зайшов на один із AI-сайтів і побачив сотні осіб, які можуть промовляти будь-який текст, просто введений у форму. Коли я дізнався, що це реальні особи реальних людей, стало зрозуміло: треба показати цей бік технологій широкої аудиторії», – поділився режисер.

На його думку, хоч історія Люсі не є типовою, такі ситуації можуть стати масовими найближчим часом. Він зазначає, що багато компаній можуть використовувати зображення осіб без чіткого дозволу, що штовхає людей укладати угоди, не до кінця розуміючи їхні наслідки.

Нагадаємо, перший у Китаї людиноподібний робот був прийнятий до аспірантури Шанхайської театральної академії, що викликало сенсацію у соціальних мережах