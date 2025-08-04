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«Метінвест» відзвітував про сплачені податки за першу половину 2025-го

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Метінвест» відзвітував про сплачені податки за першу половину 2025-го
Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України
фото: depositphotos.com

Металургійний холдинг Ахметова заплатив майже 10 млрд грн податків у бюджет України за пів року

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, компанія «Метінвест» у I півріччі 2025 року сплатила 9,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. Про це йдеться в офіційному повідомленні. 

У трійці найбільших за обсягом відрахувань – плата за користування надрами, що становить 2,5 млрд грн, єдиний соціальний внесок у розмірі 1,7 млрд грн, і 1,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, українські підприємства «Метінвесту» в січні-червні 2025 року перерахували 670 млн грн податку на прибуток та 328 млн грн екологічного податку. Військовий збір за І півріччя цього року зріс більш ніж утричі проти аналогічного періоду 2024 року – до 472 млн грн, а плата за землю – на 5%, до 659 млн грн.

«У час війни сплата податків – наш прямий внесок у захист і відновлення країни. Фінансова відповідальність бізнесу – джерело сили для армії, медицини, освіти та мільйонів українських родин. Ми навчилися рухатися вперед навіть у найтяжчі часи – працювати попри загрози, підтримувати економіку, допомагати фронту», – каже генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

Як відомо, у 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку війни ця цифра сягнула вже понад 60 млрд грн. Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти в Україні.

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Теги: податки бюджет завод

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