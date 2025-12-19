Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав головний страх Росії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав головний страх Росії
Президент України пояснив, що лякає Росію найбільше
фото: Офіс президента

Український лідер наголосив на важливості єдності з Польщею для стримування агресії Москви

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з польським прем’єром Дональдом Туском заявив, що «найстрашніше» для Росії – це коли Україна і Польща діють разом, адже у такому випадку Москва не зможе здолати обидві країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Вітаючи українського президента, Туск висловив йому повагу сказавши, що «ваша боротьба є нашою спільною боротьбою».

«Ви є героєм не тільки в Україні, але й тут, у Польщі, [ми] також ставимося до вас як до героя», – зазначив прем’єр Польщі.

Згодом Туск повторив свій вчорашній коментар, що боротьба України проти Росії захищає незалежність Польщі, яка інакше могла б опинитися під загрозою, якби Росії дозволили виграти війну.

У відповідь Зеленський висловився в тому ж дусі, сказавши: «Найстрашніше для Росії – це якщо ми будемо разом. Бо вони точно не зможуть перемогти нас обох».

Нагадаємо, що 19 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у будівлі канцелярії глави уряду.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша зустріч Зеленського та Навроцького. Головні теми їх переговорів – безпека, економіка та історія.

Навроцький заявив, що візит українського колеги Володимира Зеленського став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви.

18 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі. Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.

Читайте також:

Теги: Польща Володимир Зеленський Україна президент безпека Москва Дональд Туск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін постійно кидає виклики Трампу, а той удає, що це складова частина переговорного процесу з Кремлем
Єдина мирна угода, яку повинен розглядати Захід
25 листопада, 13:07
Проєкт є зразком ефективної міжнародної кооперації
Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони – Шмигаль
30 листопада, 11:01
Візит Зеленського до Італії, запобіжний захід нардепці Скороход. Головне за 9 грудня
Візит Зеленського до Італії, запобіжний захід нардепці Скороход. Головне за 9 грудня
9 грудня, 22:36
Трамп спростував обіцянку фінансової допомоги Орбану
Трамп проігнорував прохання Орбана
9 грудня, 14:46
Перевищення швидкості 30 км/год у Польщі передбачає штраф в розмірі zł400
У Польщі посилили покарання за порушення ПДР. Що необхідно знати українським водіям
12 грудня, 18:44
Стів Віткофф разом з Дональдом Трампом
WSJ: Спецпосланець Трампа зустрінеться із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні
13 грудня, 04:46
Дипломат наголосив, що словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими
Напад на українців у Познані. Сибіга зробив заяву
16 грудня, 11:13
Іво Бобул розплакався біля зруйнованого будинку в Тернополі
Іво Бобул не стримав емоцій біля зруйнованого будинку в Тернополі
26 листопада, 15:26
Заступник голови оборонного комітету Держдуми РФ Олексій Журавльов вимагає «війни до переможного кінця»
Держдума РФ зробила несподівану заяву про мирний план Трампа
22 листопада, 18:59

Політика

Зеленський назвав головний страх Росії
Зеленський назвав головний страх Росії
Україна завершила підготовку всіх переговорних кластерів для вступу в ЄС
Україна завершила підготовку всіх переговорних кластерів для вступу в ЄС
Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
Україна та США обговорять безпеку з європейськими партнерами у Маямі
Україна та США обговорять безпеку з європейськими партнерами у Маямі
Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка
Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка
Зеленський розпочав переговори з Туском у Варшаві
Зеленський розпочав переговори з Туском у Варшаві

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua