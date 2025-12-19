Зеленський назвав головний страх Росії

Український лідер наголосив на важливості єдності з Польщею для стримування агресії Москви

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з польським прем’єром Дональдом Туском заявив, що «найстрашніше» для Росії – це коли Україна і Польща діють разом, адже у такому випадку Москва не зможе здолати обидві країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Вітаючи українського президента, Туск висловив йому повагу сказавши, що «ваша боротьба є нашою спільною боротьбою».

«Ви є героєм не тільки в Україні, але й тут, у Польщі, [ми] також ставимося до вас як до героя», – зазначив прем’єр Польщі.

Згодом Туск повторив свій вчорашній коментар, що боротьба України проти Росії захищає незалежність Польщі, яка інакше могла б опинитися під загрозою, якби Росії дозволили виграти війну.

У відповідь Зеленський висловився в тому ж дусі, сказавши: «Найстрашніше для Росії – це якщо ми будемо разом. Бо вони точно не зможуть перемогти нас обох».

Нагадаємо, що 19 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у будівлі канцелярії глави уряду.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша зустріч Зеленського та Навроцького. Головні теми їх переговорів – безпека, економіка та історія.

Навроцький заявив, що візит українського колеги Володимира Зеленського став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви.

18 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі. Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.