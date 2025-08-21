Головна Країна Політика
Дронова угода з США. Зеленський розкрив перші деталі

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Дронова угода з США. Зеленський розкрив перші деталі
Зеленсьикй поділився деталями дронової угоди між УКраїною та США
фото: Офіс президента України

За словами президента, Drone deal вартістю в $50 млрд, ймовірно запрацює лише після війни

Україна підготувала для Сполучених Штатів пропозицію спільного виробництва безпілотників на суму $50 млрд терміном на п'ять років. Подробицями угоди президент України Володимир Зеленський поділився на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком»

За словами Зеленського, в угоді зазначено про кількість дронів на рік – ця цифра складатиме 10 мільйонів на рік. 

«Що стосується дронів: drone deal, який нами підготовлений і запропонований американській стороні щодо виробництва і ко-продакшну на 50 мільярдів: 5 років, 10 мільйонів дронів на рік», – уточнив глава держави.

Він також уточнив, коли можна очікувати початку програми. На думку президента України, «після війни вона запрацює».

Drone deal – це велика угода між Україною та США, яка стосується виробництва та продажу безпілотників. Першою про плани підпису такої угоди повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, мова про закупівлю великої партії українських безпілотників. Політичне рішення щодо угоди було ухвалене президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше наміри укласти угоду підтвердив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він зазначив, що Україна готується укласти знакову угоду зі Сполученими Штатами, згідно з якою продаватиме власні розроблені дрони, а натомість закуповуватиме новітнє американське озброєння. На думку спікера, Україна може запропонувати партнерам унікальний досвід, унікальні технології, унікальні продукти безпеки.

