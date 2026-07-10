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Гуманоїдні роботи вперше допомогли хірургам провести операцію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Гуманоїдні роботи вперше допомогли хірургам провести операцію
Гуманоїдні роботи є універсальними і можуть використовуватися для виконання широкого спектра процедур та загальних завдань
фото: Каліфорнійський університет

У майбутньому роботи зможуть допомагати хірургам, забезпечувати проведення операцій у віддалених районах

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вперше залучили двох телеоперованих гуманоїдних роботів до проведення хірургічних втручань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MedicalXpress.

Цей експеримент став першим підтвердженням того, що в майбутньому такі роботи зможуть допомагати хірургам і забезпечувати проведення операцій у віддалених районах.

Під час доклінічних випробувань одну операцію виконувала команда, до якої входили робот-гуманоїд і хірург-асистент, тоді як іншу процедуру повністю провели два роботи, які працювали спільно. В обох випадках йшлося про операцію з видалення жовчного міхура, яку виконали на великих неприматних ссавцях.

На відміну від спеціалізованих систем для роботизованої хірургії, які можуть виконувати лише одну функцію, гуманоїдні роботи є універсальними і можуть використовуватися для виконання широкого спектра процедур та загальних завдань, зазначають дослідники. Ці роботи також легше розгортати у віддалених районах та інших складних умовах, де універсальність має важливе значення.

До слова, Китай зробив рішучий крок у майбутнє, запустивши перше у світі повністю автоматизоване підприємство з масового виробництва людиноподібних роботів. Швидкість конвеєра вражає: новий «залізний робітник» сходить з лінії кожні пів години.

Як повідомлялося, Україні проведуть грантовий конкурс зі створення роботів-гуманоїдів для потреб Сил оборони. Його головною метою є роботизація першої лінії бойового зіткнення та зменшення ризиків для українських військовослужбовців.

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Теги: медицина штучний інтелект робототехніка

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