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Університет у Луцьку замовив робота-гуманоїда за майже 1,3 млн грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Університет у Луцьку замовив робота-гуманоїда за майже 1,3 млн грн
Робот має вагу 35 кг, висоту 130 см
фото: unitree

Модель Basic є базовою версією, призначеною для освітніх, наукових та інженерних завдань

За результатами тендеру 6 червня Луцький національний технічний університет замовив у ТОВ «Компанія Гемобуд» робота-гуманоїда вартістю 1,26 млн грн без ПДВ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наші гроші».

Цьогоріч до Луцька планують поставити робота-гуманоїда Unitree G1 Basic, виробництва китайської компанії Hangzhou Yushu Technology Co., Ltd., яка працює під брендом Unitree Robotics.

Модель Basic є базовою версією, призначеною для освітніх, наукових та інженерних завдань. Вона оснащена базовим набором сенсорів, однак не має LIDAR, камери глибини, динаміків, мікрофонів, приводів пальців, а також модулів Wi-Fi і Bluetooth.

Робот важить близько 35 кг, має зріст 130 см та 23 ступені свободи. Максимальне навантаження на руку становить до 2 кг, а батарея ємністю не менше 9000 мА-год забезпечує до 2 год. роботи, за даними виробника. У комплект входять зарядний пристрій і стійка, гарантійний термін – вісім місяців.

За даними виробника, стартова ціна моделі Basic без податків і доставки становить близько $13,5 тис. (приблизно 606 тис. грн). Водночас на українському ринку вартість суттєво відрізняється.

До слова, у березні до України передали перші гуманоїдні роботи Phantom MK-1 для тестування їхніх можливостей у реальних умовах. Роботів розробила американська компанія Foundation. У компанії заявляють, що Україна стала одним із ключових майданчиків для випробування нових військових технологій. За словами співзасновника компанії Майка Леблана, гуманоїдні роботи можуть допомагати військовим виконувати небезпечні завдання.

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Теги: університет робототехніка

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