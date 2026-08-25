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Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв
Наразі в реєстрі відкрито 30 категорій
колаж: Міністерство юстиції України

Усі заяви до міжнародного реєстру збитків подаються через «Дію» 

Міжнародний реєстр збитків для України відкрив категорію заяв щодо втрати оплачуваної роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції.

Відтепер українці, які втратили оплачувану роботу через наслідки збройної агресії РФ проти України, можуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків у категорії A3.4 – «Втрата оплачуваної роботи».

«Ця категорія призначена для фізичних осіб, які мали оплачувану роботу або були самозайнятими особами, щодо компенсації доходу, не отриманого через втрату роботи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія A3.5 «Втрата приватного підприємництва», – пояснило Міністерство юстиції.

Зазначається, що усі заяви до міжнародного реєстру збитків подаються через вебпортал «Дія». Наразі в реєстрі відкрито 30 категорій заяв для фізичних та юридичних осіб, а також органів державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше міжнародний реєстр збитків розширили заявами щодо вимушеного переміщення за межі України, втрати житла або місця проживання та оплачуваної роботи.

Також у «Дії» стали доступними шість нових категорій заяв до міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Вони стосуються пошкодження або знищення нерухомості.

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Теги: Міністерство юстиції робота

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Особисті фінанси

Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв
Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв
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