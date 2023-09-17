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Кім Чен Ин завершив візит до Росії, везе додому подарунки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кім Чен Ин завершив візит до Росії, везе додому подарунки
Кім Чен Ин отримав подарунки від губернатор російського Примор'я Олега Кожемяки, міністра оборони РФ Сергія Шойгу та від командувача дальньої авіації ПКС РФ Кобилаша
фото: rbk.ru

Глава КНДР вручив дари Тихоокеанському флоту

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин завершив свій візит до Росії. На прощання губернатор російського Примор'я Олег Кожемяко подарував йому бронежилет і шість дронів, вироблених для війни проти України. Про це повідомило пропагандистське видання rbk.ru.

Як зазначається, вдень 17 вересня влада Примор'я поінформувала про завершення офіційного візиту Кім Чен Ин до Росії. Диктатор КНДР поїде додому з подарованим бронежилетом і шістьома безпілотниками, тип яких не вказується.

Крім того, лідер КНДР під час візиту отримав подарунки від міністра оборони РФ Сергія Шойгу і від командувача дальньої авіації ПКС РФ Кобилаша, а сам нібито передав подарунок Тихоокеанському флоту. Які саме подарунки – не уточнюється.

Нагадаємо, у суботу 16 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці. Там його зустрів міністр оборони РФ Сергій Шойгу. 

Північнокорейський диктатор під час своєї поїздки по Росії крім військових об'єктів, заводів та аеродромів, відвідав дельфінарій. Крім того, Кім Чен Ин подивився балет Петра Чайковського «Спляча красуня» на Приморській сцені Маріїнського театру у Владивостоці.

До слова, північнокорейський диктатор під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ, і запевнив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

Також Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

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Теги: Кім Чен Ин росія Північна Корея

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