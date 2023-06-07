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Китай і Росія провели чергове спільне повітряне патрулювання: що відомо

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай і Росія провели чергове спільне повітряне патрулювання: що відомо
Літаки не порушували повітряний простір Південної Кореї
фото з відкритих джерел

Патрулювання є частиною річного плану співробітництва двох збройних сил

Китай і Росія провели шосте спільне повітряне патрулювання із залученням літаків стратегічної авіації над Японським і Східнокитайським морями. Про це повідомляє міністерство оборони КНР.

Як зауважили в оборонному відомстві, патрулювання відбулося відповідно до річного плану співпраці між військовими двох держав. Такі спільні польоти стратегічної авіації проводяться Китаєм і Росією з 2019 року.

В короткому повідомленні міноборони не міститься подробиць про типи та кількість залучених повітряних суден. Однак військові Південної Кореї та Японії виявили, як стратегічні бомбардувальники (два H-6 і два Ту-95) у супроводі винищувачів об’єднались над Японським морем і полетіли разом до Східнокитайського моря.

Зокрема, повідомляє Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, що чотири китайські та чотири російські військові літаки без попередження увійшли в південну і східну частини ідентифікаційної зони ППО країни та, з’єднавшись, разом залишили її.

Літаки не порушували повітряний простір Південної Кореї, проте її ВПС розгорнули винищувачі для реагування на випадок надзвичайної ситуації.

Згодом спільний політ чотирьох китайських та російських бомбардувальників, уже без супроводу винищувачів, зафіксували над міжнародними водами поблизу Японії.

У міністерстві оборони Японії зазначили, що підняли винищувачі, і хоча повітряний простір країни не було порушено, міноборони дипломатичними каналами висловило свою серйозну стурбованість Китаю та Росії, розцінюючи цей крок як явну демонстрацію сили.

Попереднє, п’яте спільне стратегічне повітряне патрулювання Китай і Росія провели в листопаді минулого року. Тоді ВПС Китаю відрядили бомбардувальники H-6K, а російські військові розгорнули бомбардувальники Ту-95 і винищувачі Су-35.

Теги: військові Китай росія

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