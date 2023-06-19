Зеленський провів переговори із президенткою Єврокомісії: перші деталі

Сторони обговорили перспективи ухвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Сьогодні, 19 червня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.

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За словами Зеленського, напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні, яка відбудеться 21-22 червня, було обговорено подальшу фінансову підтримку України та перспективи ухвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

«Цього тижня очікуємо оприлюднення проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії», – повідомив президент.

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Раніше глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала «тих, хто може» надати Україні далекобійне озброєння. Фон дер Ляєн сказала, що члени НАТО можуть надати низку гарантій, які разом представляють стримування агресії «через військове обладнання, яке може зміцнити Україну проти майбутніх атак Росії». За її словами, важливим є те, що «друзі України будуть поруч у довгостроковій перспективі».

Нагадаємо, 9 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ, щоб відзначити День Європи.