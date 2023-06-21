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Гелікоптери ЗСУ отримають найсучасніші сенсори самозахисту: як вони працюють

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гелікоптери ЗСУ отримають найсучасніші сенсори самозахисту: як вони працюють
AMPS є бортовою системою протиракетного захисту для авіації
фото: hensoldt.net

Поставка системи допоможе підвищити обороноздатність українських гелікоптерів

Гелікоптери української армії будуть обладнані найсучаснішими сенсорними технологіями виявлення і самозахисту. Про це повідомляє пресслужба німецької компанії Hensoldt.

Як зазначається у повідомленні, 21 червня німецьке підприємство заявило про замовлення від України 16 сенсорних комплексів AMPS (Airborne Missile Protection System – бортова протиракетна система). Вартість контракту наразі не розголошується, однак становить «двозначне число мільйонів».

Поставка системи допоможе підвищити обороноздатність українських гелікоптерів. Екіпаж матиме захист від широкого спектра загроз, у тому ж числі від:

  • ракет «повітря-повітря»;
  • ракет «повітря-земля».
  • Інтеграцією системи займеться чеська компанія Lom Praha.

AMPS є бортовою системою протиракетного захисту для авіації. Вона є модульною й може складатись з різних елементів, в залежності від вимог замовника.

Сенсорне обладнання має:

  • засоби виявлення пуску ракети Milds;
  • блок керування та відображення Acdu;
  • активну систему підтвердження цілі Macs, яка визначає характеристики ракети – її дальність, швидкість польоту;

Теплові пастки, якими обладнані гелікоптери наших воїнів, сумісні з AMPS. Завдяки цьому наші льотчики матимуть підвищений захист, оскільки матимуть більше часу на реакцію загрози.

Як повідомлялося, Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів.

Нагадаємо, тим часом український дрон із дальністю ураження 1000 км пройшов успішне застосування.

Теги: ЗСУ гелікоптер вертоліт

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