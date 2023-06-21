Гелікоптери ЗСУ отримають найсучасніші сенсори самозахисту: як вони працюють

AMPS є бортовою системою протиракетного захисту для авіації

Поставка системи допоможе підвищити обороноздатність українських гелікоптерів

Гелікоптери української армії будуть обладнані найсучаснішими сенсорними технологіями виявлення і самозахисту. Про це повідомляє пресслужба німецької компанії Hensoldt.

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Як зазначається у повідомленні, 21 червня німецьке підприємство заявило про замовлення від України 16 сенсорних комплексів AMPS (Airborne Missile Protection System – бортова протиракетна система). Вартість контракту наразі не розголошується, однак становить «двозначне число мільйонів».

Поставка системи допоможе підвищити обороноздатність українських гелікоптерів. Екіпаж матиме захист від широкого спектра загроз, у тому ж числі від:

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ракет «повітря-повітря»;

ракет «повітря-земля».

Інтеграцією системи займеться чеська компанія Lom Praha.

AMPS є бортовою системою протиракетного захисту для авіації. Вона є модульною й може складатись з різних елементів, в залежності від вимог замовника.

Сенсорне обладнання має:

засоби виявлення пуску ракети Milds;

блок керування та відображення Acdu;

активну систему підтвердження цілі Macs, яка визначає характеристики ракети – її дальність, швидкість польоту;

Теплові пастки, якими обладнані гелікоптери наших воїнів, сумісні з AMPS. Завдяки цьому наші льотчики матимуть підвищений захист, оскільки матимуть більше часу на реакцію загрози.

Як повідомлялося, Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів.

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Нагадаємо, тим часом український дрон із дальністю ураження 1000 км пройшов успішне застосування.