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В окупованому Севастополі пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Севастополі пролунали вибухи
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
фото з відкритих джерел

Місцеві жителі тимчасово окупованого Севастополя повідомляють, що чули звуки вибухів

Сьогодні, 5 серпня, в окупованому місті Севастополь прогриміли вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Крымский ветер».

Також, за інформацією місцевих мешканців, приблизно о 21:00, на військовому аеродромі Новофедорівки була оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у севастопольській морській зоні у відкритому морі флот виявив надводний безпілотник.

Нагадаємо, ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи

Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи. 

Пошкоджено машинне відділення судна і воно не в змозі самостійно пересуватися. 

У соцмережі з’явилися фото зсередини російського танкера-хімовоза Sig, пошкодженого внаслідок атаки морських безпілотників.

Також є відео удару морського дрона по російському танкеру Sig.

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Теги: вибух Севастополь безпілотник тривога

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