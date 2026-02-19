Президент Литви заявив, що прагне нормальних відносин з Китаєм

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва не відмовиться від співпраці з Тайванем заради діалогу з Китаєм

Гітанас Науседа наголосив на бажанні відновити діалог із Пекіном, не відмовляючись від економічних зв’язків із Тайбеєм

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс зацікавлений у відновленні нормальних дипломатичних відносин із Китаєм, однак водночас має намір і надалі розвивати співпрацю з Тайванем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовського мовника LRT.

Заява пролунала після зустрічі у Президентському палаці, де обговорювалися питання зовнішньої політики та безпеки. Однією з ключових тем переговорів стало функціонування тайванського представництва у Литві, яке раніше стало предметом дипломатичної напруги між Вільнюсом і Пекіном. Президент підкреслив, що країна прагне збалансованого підходу у відносинах із партнерами в Азії.

«Ми зацікавлені в нормальних дипломатичних відносинах з Китаєм, але водночас хочемо підтримувати відносини з Тайванем, оскільки вони мають великий потенціал», – сказав Науседа.

За словами литовського лідера, співпраця з Тайванем має значний економічний і технологічний потенціал, який Литва прагне використати. Водночас він наголосив на необхідності підтримувати конструктивний діалог із Китаєм, незважаючи на попередні суперечності.

Питання відносин із Тайванем стало особливо чутливим для литовської зовнішньої політики після відкриття представництва Тайбея у Вільнюсі, що викликало різку реакцію Пекіна. Китай тоді понизив рівень дипломатичних контактів із Литвою та застосував економічний тиск.

