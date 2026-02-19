Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Литви заявив, що прагне нормальних відносин з Китаєм

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Президент Литви заявив, що прагне нормальних відносин з Китаєм
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва не відмовиться від співпраці з Тайванем заради діалогу з Китаєм
фото: LRT

Гітанас Науседа наголосив на бажанні відновити діалог із Пекіном, не відмовляючись від економічних зв’язків із Тайбеєм

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс зацікавлений у відновленні нормальних дипломатичних відносин із Китаєм, однак водночас має намір і надалі розвивати співпрацю з Тайванем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовського мовника LRT.

Заява пролунала після зустрічі у Президентському палаці, де обговорювалися питання зовнішньої політики та безпеки. Однією з ключових тем переговорів стало функціонування тайванського представництва у Литві, яке раніше стало предметом дипломатичної напруги між Вільнюсом і Пекіном. Президент підкреслив, що країна прагне збалансованого підходу у відносинах із партнерами в Азії.

«Ми зацікавлені в нормальних дипломатичних відносинах з Китаєм, але водночас хочемо підтримувати відносини з Тайванем, оскільки вони мають великий потенціал», – сказав Науседа.

За словами литовського лідера, співпраця з Тайванем має значний економічний і технологічний потенціал, який Литва прагне використати. Водночас він наголосив на необхідності підтримувати конструктивний діалог із Китаєм, незважаючи на попередні суперечності.

Питання відносин із Тайванем стало особливо чутливим для литовської зовнішньої політики після відкриття представництва Тайбея у Вільнюсі, що викликало різку реакцію Пекіна. Китай тоді понизив рівень дипломатичних контактів із Литвою та застосував економічний тиск.

До слова, президент Литви ухвалив рішення позбавити державної нагороди колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника, який вважається соратником експрезидента Віктора Януковича. Згідно з указом литовського лідера, Табачник має повернути орден Великого князя Гедиміна II ступеня, яким його відзначили раніше. Дмитро Табачник отримав нагороду у 1996 році за внесок у розвиток транскордонних відносин між Литвою та Україною. На той момент він обіймав посаду глави адміністрації президента України Леоніда Кучми.

Читайте також:

Теги: Литва Китай дипломатія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співпраця між двома державами триває через тактичну вигоду
Чи готова Європа до економічної відповіді Китаю за підтримку Росії – аналіз
Вчора, 02:31
Метью Вітакер
Пекін може зупинити війну одним дзвінком – посол США
14 лютого, 10:58
Науседа наголосив, що сталий мир відповідає інтересам не лише України, а й усієї Європи
Президент Литви дорікнув лідерам ЄС через Росію: у чому причина
11 лютого, 11:38
NYT: Сі Цзіньпінь проводить чистки у керівництві Китаю через параною
NYT: Сі Цзіньпінь проводить чистки у керівництві Китаю через параною
5 лютого, 04:29
Литва запропонувала заборонити громадянам РФ і Білорусі участь у виборах
Консерватори Литви подали зміни до законодавства щодо виборів для громадян РФ і Білорусі
29 сiчня, 12:04
Журналісти наголошують, що без доступу до китайських технологій та ринку Росія не змогла б підтримувати темпи війни
Китай допомагає Росії виготовляти «Орєшнік» – The Telegraph
28 сiчня, 12:42
Реакція президента Трампа на політику Карні є емоційною й показово чутливою
Новий світоустрій за Карні – сигнал SOS для Західного партнерства
27 сiчня, 14:45
Як Путін перекладає провину за війну на Трампа
Путін перекладає провину за війну на Трампа
25 сiчня, 15:47
НАТО назвали Арктику новою зоною стратегічного суперництва
НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності РФ і КНР в Арктиці
22 сiчня, 15:40

Політика

Путін розкритикував США за блокаду Куби
Путін розкритикував США за блокаду Куби
Чоловіки Білорусі масово отримують повістки на раптові військові збори
Чоловіки Білорусі масово отримують повістки на раптові військові збори
Президент Литви заявив, що прагне нормальних відносин з Китаєм
Президент Литви заявив, що прагне нормальних відносин з Китаєм
Трамп заявив, що світові лідери мають дякувати за свою популярністю саме йому
Трамп заявив, що світові лідери мають дякувати за свою популярністю саме йому
Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну у «політичному шантажі» через нафту
Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну у «політичному шантажі» через нафту
Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН: про що говорили (відео)
Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН: про що говорили (відео)

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua