Обсяги виробництва у металургії впали на 75% – ЗМІ
Однією з найсерйозніших проблем для металургів стало обмеження транспортних можливостей
У січні-березні 2023 року виробництво чавуну, сталі та прокату в Україні впало втричі порівняно з тим же періодом 2022-го. Основна причина – блокування морських портів, через які традиційно доставлялася металопродукція, тому без відновлення морського судноплавства говорити про відновлення металургії не приходиться. Про це йдеться у матеріалі Бізнес.Телеграф.
«Обсяги виробництва чавуну за вказаний період склали 1,20 млн т (34,3% щодо січня-березня 2022 р.), сталі – 1,24 млн т (33,8%), прокату – 1,03 млн т (32,1%). Всього ж за 2022 рік основні виробники продукції чорної металургії відзвітували про падіння випуску продукції на 70-75%», – пише видання.
БізнесТелеграф костатує: однією з найсерйозніших проблем для металургів стало обмеження транспортних можливостей, адже колись експорт йшов великими партіями саме морським транспортом.
«З початком війни цей шлях відкритий тільки для продукції українського АПК. А для металургів вимушеною альтернативою став залізничний транспорт, який не готовий до нової місії – не було вагонів через різну ширину колії в Україні та Європі, мало вантажних потужностей на кордоні, не вистачало пропускної можливості на прикордонних переходах. У результаті «Укрзалізниця» перевезла своїми вагонами майже на 46 млн тонн руди менше ніж у 2021-му (мінус 59,2%), і на 57,8% менше за чорні метали», – пише видання.
Бізнес.Телеграф також нагадав, що влада раніше говорила про наміри розширити зернову угоду, додавши в неї металопродукцію. Однак далі заяв справа не зайшла.
«Міністр економіки України Юлія Свириденко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) заявила, що Україна хоче розпочати експорт металів у рамках «зернової угоди». Але досі це залишається лише добрим побажанням», – констатує видання.
Раніше Федерація роботодавців України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні. Це дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.
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