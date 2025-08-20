Головна Скотч Відео
Білий дім тепер у TikTok: перші відео отримали хвилю критики

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Прес-секретарка Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила легітимність облікового запису
фото: скріншот з відео

Білий дім відкрив акаунт у TikTok: його одразу ж почали критикувати користувачі

Білий дім відкрив офіційний акаунт у TikTok з метою просування президента Дональда Трампа серед громадськості. Проте, одразу після запуску, більшість користувачів платформи сприйняли його відверто холодно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на mashable.

Акаунт, який має слоган Трампа «Ласкаво просимо до золотого віку Америки», опублікував три відео. У дебютному ролику демонструється монтаж із виступів Трампа, де він оголошує себе «голосом американського народу». Опис до відео містить фразу: «Америко, ми повернулися! Що сталося, TikTok?».

@whitehouse

America we are BACK! What’s up TikTok?

♬ original sound - The White House

Незважаючи на мету адміністрації охопити 170 млн користувачів TikTok у США, її зусилля поки що не були добре сприйняті. Більшість коментарів під відео є критичними та висміюють президента Трампа.

@whitehouse

‘I was the hunted, and now I’m the hunter.’

♬ original sound - The White House

Прес-секретарка Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила легітимність облікового запису, заявивши, що його використовуватимуть для інформування людей про «історичні успіхи, яких президент Трамп досяг для американського народу». Лівітт зазначила, що адміністрація сподівається розвинути успіхи Трампа на платформі, досягнуті під час його президентської кампанії.

Нагадаємо, перед початком переговорів російської та американської делегації на Алясці президент РФ Володимир Путін публічно назвав свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова «імперіалістом». Причиною став светр головного російського дипломата з написом «СССР», в якому він прилетів до США. Як інформує «Главком», відео цього моменту опублікував у своєму Telegram-каналі російський пропагандист із телеканалу «Россия 1» Павло Зарубін.

За кілька хвилин до початку саміту державний секретар США Марко Рубіо іронічно зауважив, що йому сподобалася «сорочка» Лаврова.

TikTok США Дональд Трамп

