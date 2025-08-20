Білий дім тепер у TikTok: перші відео отримали хвилю критики

Білий дім відкрив акаунт у TikTok: його одразу ж почали критикувати користувачі

Білий дім відкрив офіційний акаунт у TikTok з метою просування президента Дональда Трампа серед громадськості. Проте, одразу після запуску, більшість користувачів платформи сприйняли його відверто холодно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на mashable.

Акаунт, який має слоган Трампа «Ласкаво просимо до золотого віку Америки», опублікував три відео. У дебютному ролику демонструється монтаж із виступів Трампа, де він оголошує себе «голосом американського народу». Опис до відео містить фразу: «Америко, ми повернулися! Що сталося, TikTok?».

Незважаючи на мету адміністрації охопити 170 млн користувачів TikTok у США, її зусилля поки що не були добре сприйняті. Більшість коментарів під відео є критичними та висміюють президента Трампа.

Прес-секретарка Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила легітимність облікового запису, заявивши, що його використовуватимуть для інформування людей про «історичні успіхи, яких президент Трамп досяг для американського народу». Лівітт зазначила, що адміністрація сподівається розвинути успіхи Трампа на платформі, досягнуті під час його президентської кампанії.

