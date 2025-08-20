Підсанкційний екснардеп Мураєв залишився без TikTok

Головна Країна Політика
25 липня 2023 року Служба безпеки України офіційно повідомила йому про підозру
фото з відкритих джерел

TikTok заблокував канали підсанкційного політика Євгенія Мураєва

Соціальна мережа TikTok заблокувала два акаунти підсанкційного політика та колишнього народного депутата Євгенія Мураєва. Причиною стало систематичне поширення проросійської пропаганди та дезінформації, що суперечить політиці платформи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що Мураєв вже створив резервний канал, однак експерти прогнозують, що і він буде закритий найближчим часом.

Блокування акаунтів відбулося на тлі того, що Євгеній Мураєв перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони. Крім того, він є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді.

До слова, підозрюваний у державній зраді народний депутат VII і VIII скликань Верховної Ради Євген Мураєв вперше за тривалий час з'явився в інформаційному просторі. Політик опублікував відео з інтерв'ю на YouTube-каналі, доступ до якого заблокований в Україні.

Екснардеп розповів про те, що виїхав до Китаю. За його словами, саме у Піднебесній він відчуває себе у безпеці після того, як Україна відкрила низку кримінальних проваджень і оголосила його у міжнародний розшук.

Як повідомляв «Главком», у липні 2023 року Служба безпеки України заочно повідомила підозру Євгенію Мураєву у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу). 

Раніше повідомлялося, що Євгеній Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Він перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті. Також журналісти з'ясували, що Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.

До слова, Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня 2022 року заборонив партію «Наші», керівником якої вважався Євгеній Мураєв.

30 листопада 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, у тому числі у російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

Теги: Євген Мураєв санкції депутат TikTok

