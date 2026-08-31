FT: Федоров готовий допомогти США створити «армію дронів» в обмін на ракети для Patriot

Федоров: Я був би дуже радий допомогти Америці створити армію дронів

Михайло Федоров зазначив, що ракети для Patriot допоможуть Україні пережити зиму

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про готовність допомогти США у створенні власної «армії дронів» в обмін на ракети-перехоплювачі для систем Patriot, необхідні для проходження зими. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

У США Федоров шукає інвесторів для нового оборонного технологічного фонду. Ця структура не лише вкладатиме західний капітал в українські стартапи, а й самостійно засновуватиме нові компанії для створення технологій, що мають вирішальне значення для протистояння російському вторгненню.

Основними пріоритетами фонду визначено розробку роботизованих систем для зменшення потреби в піхоті на передовій, створення дешевих швидкісних перехоплювачів реактивних дронів, а також недорогих ракет із використанням штучного інтелекту. За словами Федорова, перехоплювачі ворожих безпілотників уже пройшли випробування в Україні, і залучення додаткової підтримки дозволить запустити їх у масове виробництво.

Федоров зауважив, що оскільки Росія, найімовірніше, затягне конфлікт ще щонайменше на два-три роки, фонд розроблятиме передові рішення безпосередньо для поля бою. Натомість західні інвестори отримають цінний і практичний досвід України, здобутий під час сучасної війни.

Нагадаємо, під час масштабних військових навчань НАТО «Спільна рішучість» у Німеччині підрозділ Збройних сил України провів умовний бій із бронетанковою бригадою армії США та здобув переконливу перевагу.

Головну роль у розгромі умовного противника відіграли оператори 412-го полку Nemesis. За допомогою розвідувальних безпілотників українські бійці оперативно виявляли американську бронетехніку, після чого завдавали по ній масованих ударів FPV-дронами та бомберами.

До слова, українські війська на передовій отримали доступ до технології отримання високоточних супутникових знімків у режимі, близькому до реального часу. Це суттєво прискорило виявлення та знищення ворожих цілей глибоко в тилу окупантів, зокрема складових ППО, логістичних вузлів та екіпажів російських безпілотників.