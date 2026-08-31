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FT: Федоров готовий допомогти США створити «армію дронів» в обмін на ракети для Patriot

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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FT: Федоров готовий допомогти США створити «армію дронів» в обмін на ракети для Patriot
Федоров: Я був би дуже радий допомогти Америці створити армію дронів
фото: Офіс президента

Михайло Федоров зазначив, що ракети для Patriot допоможуть Україні пережити зиму

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про готовність допомогти США у створенні власної «армії дронів» в обмін на ракети-перехоплювачі для систем Patriot, необхідні для проходження зими. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

У США Федоров шукає інвесторів для нового оборонного технологічного фонду. Ця структура не лише вкладатиме західний капітал в українські стартапи, а й самостійно засновуватиме нові компанії для створення технологій, що мають вирішальне значення для протистояння російському вторгненню.

Основними пріоритетами фонду визначено розробку роботизованих систем для зменшення потреби в піхоті на передовій, створення дешевих швидкісних перехоплювачів реактивних дронів, а також недорогих ракет із використанням штучного інтелекту. За словами Федорова, перехоплювачі ворожих безпілотників уже пройшли випробування в Україні, і залучення додаткової підтримки дозволить запустити їх у масове виробництво.

Федоров зауважив, що оскільки Росія, найімовірніше, затягне конфлікт ще щонайменше на два-три роки, фонд розроблятиме передові рішення безпосередньо для поля бою. Натомість західні інвестори отримають цінний і практичний досвід України, здобутий під час сучасної війни.

Нагадаємо, під час масштабних військових навчань НАТО «Спільна рішучість» у Німеччині підрозділ Збройних сил України провів умовний бій із бронетанковою бригадою армії США та здобув переконливу перевагу. 

Головну роль у розгромі умовного противника відіграли оператори 412-го полку Nemesis. За допомогою розвідувальних безпілотників українські бійці оперативно виявляли американську бронетехніку, після чого завдавали по ній масованих ударів FPV-дронами та бомберами. 

До слова, українські війська на передовій отримали доступ до технології отримання високоточних супутникових знімків у режимі, близькому до реального часу. Це суттєво прискорило виявлення та знищення ворожих цілей глибоко в тилу окупантів, зокрема складових ППО, логістичних вузлів та екіпажів російських безпілотників. 

Теги: технології Михайло Федоров Patriot США дрон

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