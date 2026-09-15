Apple випустила iOS 27 з новою Siri зі штучним інтелектом

Оновлена операційна система отримала нові можливості штучного інтелекту, персоналізації та взаємодії із застосунками

Компанія Apple випустила iOS 27 для сумісних моделей iPhone. Однією з головних новинок стала оновлена Siri зі штучним інтелектом, яка отримала розуміння персонального контексту користувача, можливість аналізувати вміст екрана та виконувати більше дій у застосунках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Apple.

Що нового отримала Siri

Нова Siri стала більш персоналізованою та здатною підтримувати природнішу розмову. Голосовий помічник може враховувати персональний контекст користувача, зокрема інформацію з повідомлень, електронної пошти та фотографій.

Наприклад, користувач може попросити Siri знайти рекомендацію ресторану, яку йому раніше надсилав друг, або відшукати номер бронювання готелю в старому електронному листі. Асистент також може працювати з іншою інформацією, що зберігається на пристрої.

Siri отримала й можливість розуміти, що саме відбувається на екрані. Користувач може поставити запитання щодо відкритого контенту або попросити помічника виконати дію, пов'язану з ним.

Крім того, Siri тепер може виконувати більше дій безпосередньо в застосунках. Зокрема, асистент може створити електронний лист, відредагувати та поширити фотографії, а також виконувати інші завдання. Apple планує розширювати такі можливості й для сторонніх застосунків.

Штучний інтелект з'явився і в інших функціях

Разом із новою Siri Apple розширила використання Apple Intelligence в інших функціях своїх пристроїв. Зокрема, компанія додала нові інструменти редагування фотографій, інтелектуальні можливості в браузері Safari та оновлений Image Playground для створення фотореалістичних зображень.

Частина функцій Apple Intelligence використовує серверні моделі, тому для них діятимуть щоденні ліміти використання. Apple зазначає, що вони можуть залежати від конкретної функції, складності запиту та навантаження на систему. У майбутньому компанія планує запропонувати розширений доступ до таких можливостей за плату.

Коли і де працюватиме нова Siri

Нова Siri почала поширюватися у бета-версії разом із програмними оновленнями Apple. На старті вона доступна англійською мовою, а наступного місяця Apple планує додати французьку, японську, корейську, португальську та іспанську.

Водночас Siri AI на старті не доступна на iPhone, iPad та Apple Watch у країнах Європейського Союзу. Apple заявляє, що працює над можливістю запустити функцію в регіоні із дотриманням вимог щодо приватності та безпеки.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що в Україні вже з'явилися перші ціни на нові iPhone. Зокрема, iPhone 18 Pro з пам'яттю 256 ГБ оцінили у 75 999 грн, iPhone 18 Pro Max – від 85 799 грн, а складаний iPhone Duo на 2 ТБ – у 198 999 грн. Ціни були попередніми та могли змінитися до офіційного старту продажів.