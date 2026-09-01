Арахамія стане доктором наук? Експерти вже знайшли в дисертації депутата купу помилок, плагіат і сліди ШІ

8 вересня впливовий нардеп буде захищати дисертацію. Його науковий керівник – відома кучмістка

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія захищатиме наукову дисертацію 8 вересня о 13:00. Тема роботи – «Особливості діяльності депутатської фракції на правах коаліції у Верховній Раді України». Профільні експерти вже знайшли у роботі помилки і ознаки плагіату.

скріншот тексту дисертації

Координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк у коментарі «Главкому» розповіла, що вона разом з колегами провела фундаментальний аналіз роботи Арахамії та відгуків опонентів і виявила можливі порушення академічної доброчесності та різного роду помилки. Серед них:

у дисертації закон 2014 року неодноразово датовано 2024-м;

розпад коаліції помилково названо автоматичною підставою для відставки уряду;

«матриця стійкості» виявилася дев’ятьма загальними рекомендаціями без жодних показників та даних.

Згідно з текстом дисертації, матриця стійкості коаліції в парламенті – це комплекс практичних рекомендацій з посилення її структурно-функціональної спроможності.

скріншот тексту дисертації

«Окремо ми зафіксували масштабне повторення фрагментів із попередніх публікацій автора та стилістичні ознаки масового використання ШІ, тому вже звернулися до Університету Шевченка з вимогою провести офіційну перевірку до захисту», – додала активістка.

Цікаво, що науковою керівницею дисертації Арахамії є Валентина Гошовська – доктор політичних наук, професор Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, однак її докторська дисертація нині відсутня на сайті Національного репозитарію академічних текстів (НРАТ), тож перевірити її на плагіат неможливо. Головою спеціалізованої вченої ради буде Лариса Комаха – доктор філософських наук, професор КНУШ.

Валентина Гошовська – доктор політичних наук та професор КНУ імені Тараса Шевченка. Вона займала високі посади у часи президентства Леоніда Кучми: двічі була нардепкою, очолювала комітет соцполітики; двічі була заступницею секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Чоловік Валентини Гошовської, Сергій, тривалий час очолював державні підприємства у сфері геології та розробки корисних копалин. У пресі неодноразово з'являлися публікації про можливі зловживання та конфлікти інтересів у його бізнесі.

Під час злиття Національної академії державного управління з КНУ імені Тараса Шевченка Гошовська виборювала збереження своєї кафедри та посад для працівників.

А от рецензентка роботи Арахамії Наталія Лікарчук, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри державного управління КНУШ, скомпроментувала себе плагіатом у наукових роботах, причому списувала вона з... російських джерел. Зокрема, її докторська дисертація містить п’ять збігів з російськими дисертаціями.

Інший рецензент – Людмила Дешко, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права КНУШ. У її роботах плагіату не зафіксовано.

Онлайн-трансляцію, а потім – відеозапис захисту дисертації Арахамією можна подивитися тут.