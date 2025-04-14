OpenAI планує випустити 5 нових ШІ-моделей

Чи зможе OpenAI знову перевершити очікування?

Світ штучного інтелекту готується до значного оновлення: OpenAI оголосила про наміри випустити п'ять нових ШІ-моделей, які покликані розширити можливості технологій та інтегрувати їх у різні сфери життя. Вже цього тижня OpenAI готується презентувати одразу п’ять нових моделей ШІ. Серед них – GPT-4.1, а також полегшені версії 4.1 nano та 4.1 mini. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BleepingComputer.

14 квітня на офіційному сайті OpenAI зʼявилися значки для таких моделей: o3, o4-mini, GPT-4.1, 4.1 nano та 4.1 mini.

Очікується, що презентація нових моделей приверне значну увагу як технологічних експертів, так і звичайних користувачів, які хочуть використовувати ШІ для вирішення реальних задач.

o4-mini та 4.1-mini звучать надто подібно, але вони служать різним цілям. Хоча o4 є моделлю міркування, очікується, що 4.1 стане наступником мультимодальної GPT-4 із підтримкою кількох типів контенту.

Також незабаром можливий запуск API для генерації зображень 4o imagegen – але точна дата поки не названа.

Дані щодо релізу GPT-5 найближчим часом у OpenAI відсутні.

Нагадаємо, Американська компанія OpenAI подала зустрічний позов проти мільярдера та глави Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска, посилаючись на систематичні переслідування з його боку. OpenAI стверджує, що Маск «випробував усі доступні інструменти», щоб завдати шкоди компанії.

«Безперервні дії Ілона проти нас – це просто недобросовісна тактика, спрямована на те, щоб уповільнити OpenAI і захопити контроль над провідними інноваціями в галузі штучного інтелекту для власної вигоди», – йдеться в заяві.