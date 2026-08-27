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Влада Херсону зробила термінову заяву після атаки Росії на ТЕЦ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Влада Херсону зробила термінову заяву після атаки Росії на ТЕЦ
Цієї зими може залишатися без електроенергії та тепла не лише на кілька годин чи днів, а на дуже тривалий час
фото: NaftogazUA

Жителів Херсона, особливо сім'ї з дітьми та літніх людей, закликали розглянути можливість виїзду до безпечніших регіонів України

Російські війська вночі атакували авіаційними бомбами Херсонську теплоелектроцентраль. Внаслідок удару об'єкт критичної інфраструктури зазнав значних руйнувань. Руйнування настільки серйозні, що жителів закликають евакуюватися з міста. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, пише «Главком».

В ОВА зазначили, що російські війська вже не вперше атакують Херсонську ТЕЦ, однак цього разу пошкодження виявилися особливо серйозними. Через це влада міста не може розраховувати на те, що теплоелектроцентраль працюватиме цієї зими у звичному режимі. «Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо», – наголосили в обласній військовій адміністрації.

У Херсонській ОВА попередили, що безпекова ситуація в місті залишається надзвичайно складною. Росія регулярно завдає ударів по критичній інфраструктурі області, через що ризики для стабільного тепло- та енергопостачання зростають.

Росія посилила атаки на Херсонщину

За даними ОВА, від 1 липня російські війська скинули на Херсонщину вже 170 керованих авіабомб (КАБ). В адміністрації зазначили, що за неповні два місяці їх застосували більше, ніж за все перше півріччя 2026 року. Крім того, за останні два місяці російські війська запустили по області понад 1700 ударних безпілотників. Серед них – реактивні «Шахеди» та «Гербери», які, за даними ОВА, противник почав активніше використовувати для ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

В адміністрації наголосили, що наразі в Україні немає засобів, які могли б повністю забезпечити знищення таких безпілотників, а також КАБів, у кожній області. Окремо в ОВА повідомили про різке збільшення кількості атак малими FPV-дронами. Лише за останній тиждень їхня кількість зросла до 6,5 тис.

Жителів закликали готуватися до складної зими

У Херсонській ОВА попередили мешканців, що через масштаб пошкоджень місто цієї зими може залишатися без електроенергії та тепла не лише на кілька годин чи днів, а на тривалий час. Водночас влада заявила, що вже працює над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання. До роботи залучені міська влада, комунальні підприємства, енергетики та уряд.

Жителів Херсона, особливо сім'ї з дітьми та літніх людей, закликали розглянути можливість виїзду до безпечніших регіонів України, якщо вони мають там родичів або друзів. В ОВА наголосили, що тим, хто вирішить евакуюватися, допоможуть із транспортом, розселенням та соціальною підтримкою.

Варто нагадати, що стали відомі наслідки російського удару по Херсонській ТЕЦ Групи «Нафтогаз». Станція зазнала критичних руйнувань: усе теплогенеруюче та енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на об'єкті, повністю знищене та виведене з ладу.

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Теги: Херсон війна електроенергія

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