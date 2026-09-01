Росія застосовує нову тактику атак для виснаження України – WSJ

Тривалі повітряні тривоги суттєво ускладнили життя в Києві

Російські війська змінили тактику ударів по українських містах, масовано застосовуючи вдосконалені реактивні дрони «Герань». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Ці безпілотники перетворилися на альтернативу крилатим ракетам із максимальною швидкістю майже 500 км/год, що випробовує на межі можливості українську ППО. Одночасно ворог продовжує ракети та балістику, яку важко збивати через дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Реактивні моделі досягають цілей значно частіше, ніж старі пропелерні дрони, ефективність збиття яких раніше сягала 90%. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, у деяких атаках частка реактивних «Гераней» становить до двох третин. Він наголосив, що нова тактика росії полягає у виснаженні України та передусім українського народу.

Тривалі повітряні тривоги суттєво ускладнили життя в Києві. Робота громадського транспорту стала непередбачуваною, зросли ціни на таксі, ділові зустрічі перемістилися в підземні паркінги, а концерти – на станції метро. Продуктові магазини й ресторани постійно змінюють графік через сирени, що унеможливлює планування дня для містян.

Для ефективної протидії українським ВПС потрібні тисячі дронів-перехоплювачів, тоді як зараз їх усього кілька сотень. Як зазначив директор з розвитку бізнесу компанії Noctis Олексій Комліченко, Україні необхідно терміново нарощувати швидкість і висоту роботи власних засобів перехоплення.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна можлива лише для фіксації вже підготовлених домовленостей.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що саміт за участі трьох лідерів не має сенсу без попередньої підготовки підсумкового документа. За його словами, така зустріч повинна поставити крапку у вже розроблених домовленостях, а не стати майданчиком для первинних переговорів. У Кремлі також зазначали, що напрацювання спільних рішень потребуватиме серйозних зусиль від усіх сторін.