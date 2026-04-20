Роботи замінюють українських військових: деталі унікальної операції від CNN

Отримати чисельну перевагу на полі бою для України надзвичайно важко, тому армія робить ставку на технології

Влітку 2025 року українські наземні роботи та дрони взяли штурмом позицію росіян

Українські військові дедалі частіше замінюють людей наземними роботами та дронами на полі бою, рятуючи життя піхотинців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Історична операція без жодного пострілу

Командир підрозділу наземних роботизованих систем «NC13» 3-ї окремої штурмової бригади Микола Макар Зінкевич розповів CNN про операцію, яка відбулася ще влітку 2025 року. Тоді українські наземні роботи та дрони взяли штурмом позицію росіян. Двоє окупантів здалися в полон, піднявши руки, але не побачили жодного живого супротивника – лише техніку, керовану оператором за багато кілометрів від лінії фронту.

«Позицію було взято без жодного пострілу», – зазначив Зінкевич.

Військовий наголосив, що це був перший випадок в історії, коли ворожий опорний пункт зачистили та взяли полонених виключно за допомогою наземних роботів і дронів без участі піхоти. Відтоді такі місії стали для підрозділу «щоденним хлібом».

Чому роботи – це майбутнє

Отримати чисельну перевагу на полі бою для України надзвичайно важко, тому армія робить ставку на технології. Наземні дрони важче помітити та збити, ніж велику військову техніку. Вони можуть діяти за будь-якої погоди, нести більший вантаж і мають набагато довший час автономної роботи.

Торік один наземний робот із кулеметом стримував російський наступ упродовж 45 днів, потребуючи лише легкої технічної підтримки та заряджання раз на два дні.

«Ми повинні розуміти, що в нас ніколи не буде більше особового складу, і ми ніколи не матимемо чисельної переваги над ворогом. Тому ми повинні досягти цієї переваги завдяки технологіям», – пояснив Зінкевич.

За словами військового, цього року планується замінити дронами та роботами третину піхоти.

Результати та масштабування

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише за останні три місяці дрони та роботи виконали понад 22 тис. місій. Це означає, що життя воїнів було збережено щонайменше 22 тис. разів, коли техніка йшла в найнебезпечніші зони замість них.

Міністр оборони Михайло Федоров, який раніше очолював Мінцифри, активно впроваджує «план війни», спрямований на використання технологій для примушення Росії до миру. Його мета – перевести всю логістику на лінії фронту на наземні роботизовані системи.

Увага світу та штучний інтелект

Український досвід викликав інтерес на Близькому Сході, де країни витрачають мільйони доларів на збиття дешевих дронів. Зеленський особисто пропонував лідерам Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ обмін українською експертизою на ракети для ППО.

Щодо штучного інтелекту, Зінкевич налаштований обережно: остаточне рішення про застосування зброї завжди має залишатися за людиною.

«Людське життя безціне, а роботи не кровоточать. Виходячи з цього, моя позиція – роботизовані наземні системи потрібно розвивати набагато швидше, у набагато більших масштабах і впроваджувати як глобальну систему використання на полі бою», – підсумував він.

Нагадаємо, США почали активно вивчати український досвід ведення війни, зокрема застосування дронів, автономних систем і роботизованих платформ на полі бою. Про це заявив міністр армії США Ден Дрісколл, відзначивши високий рівень українських технологічних рішень.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв про перше в історії застосування механізованих підрозділів у подібному форматі атаки, що свідчить про лідерство України у військових інноваціях.

США та інші союзники розглядають український досвід як модель майбутніх конфліктів, у яких швидкість інновацій, гнучкість рішень і інтеграція технологій мають вирішальне значення. Саме тому американські військові структури аналізують практичні кейси застосування дронів, взаємодії підрозділів у цифровому середовищі та організації оборонної індустрії в умовах війни.