Україна та Литва запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних інновацій

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Нова ініціатива спрямована на пришвидшення розробки та впровадження рішень у сфері БПЛА, РЕБ, штучного інтелекту та систем зв'язку

Україна та Литва оголосили про створення спільної грантової платформи, яка фінансуватиме та масштабуватиме передові військові розробки. Головна мета програми – об'єднати науковий та виробничий потенціал українських і литовських інженерів для створення зброї майбутнього, здатної ефективно протидіяти ворожим загрозам у режимі реального часу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Спільна програма, що отримала назву «Brave Lithuania», покликана максимально скоротити шлях від конструкторського бюро до безпосереднього застосування зброї на передовій. Завдяки залученню литовського та українського капіталу, розробники отримають пряме фінансування на створення дослідних зразків та запуск серійного виробництва.

За словами Юлії Свириденко, ініціатива допоможе українським і литовським розробникам швидше створювати та впроваджувати рішення в пріоритетних напрямах оборонних технологій. Зокрема, у сферах безпілотних систем, засобах радіоелектронної боротьби, штучного інтелекту, систем зв’язку та інших технологій, які потрібні на полі бою.

«Українська оборонна промисловість сьогодні – одна з найдинамічніших у світі. З 2022 року наші виробничі спроможності зросли у 50 разів – з $1 млрд до $50 млрд», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, в Україну буде постачатись більше скрапленого природного газу (СПГ) з Балтики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Досягнули угоди про довгострокове постачання СПГ через термінал Клайпеди під час міжурядових консультацій у Вільнюсі Скраплений природний газ може постачатись як від американських, так і близькосхідних виробників», – йдеться у повідомленні.

Свириденко пояснила, що український «Нафтогаз» вже приймав такі партії.