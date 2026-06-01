Нові правила Євросоюзу відріжуть технологічних гігантів США від стратегічних держтендерів

Максим Бурич
Максим Бурич
Європейський Союз планує запропонувати суворі критерії для послуг хмарних обчислень
Брюссель готує жорсткі критерії для закупівель хмарних послуг у критично важливих секторах, таких як енергетика, банківська справа та охорона здоров'я

Єврокомісія розробила суворі обмеження для американських ІТ-корпорацій, які наразі контролюють понад 60% світового ринку хмарних обчислень.

Нова законодавча ініціатива запроваджує обов'язкові «нецінові» критерії для публічних закупівель, вимагаючи, аби програмне та апаратне забезпечення для чутливих сфер було розроблене безпосередньо всередині ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Головним тригером для розробки суворих суверенних правил став американський «Закон про хмарні технології» (Cloud Act). Ця норма зобов'язує компанії з реєстрацією у США надавати американським спецслужбам та правоохоронцям доступ до даних користувачів за першою вимогою, навіть якщо ці сервери фізично розташовані за кордоном – зокрема, в країнах Європи.

Для ЄС наявність такого доступу до даних у сферах національної безпеки, медицини чи фінансів є неприпустимою ризикованою зоною. Відтак, нові критерії оцінки постачальників під час тендерів базуватимуться на трьох китах:

  • Рівень реального захисту персональних і корпоративних даних;
  • Повний імунітет від юридичного чи політичного контролю з боку третіх країн;
  • Ступінь відкритості внутрішніх ринків цих постачальників для європейських хмарних послуг.

Щоб оптимізувати процес і не дати окремим країнам-членам блоку піддатися лобізму США, Єврокомісія пропонує створити єдиний Центральний орган закупівель. Ця структура самостійно купуватиме послуги центрів обробки даних, ліцензії на софт та системи штучного інтелекту для потреб усіх установ та країн ЄС.

Паралельно Брюссель запускає потужний механізм внутрішньої підтримки під назвою Chips Act 2.0. Ті європейські дата-центри, які погодяться перейти на використання європейських мікрочипів або продемонструють суттєве скорочення витрат енергії, отримають бонуси. Проєкт закону гарантує прискорену процедуру державного затвердження інфраструктурних об'єктів, пільговий (пріоритетний) доступ до загальних енергомереж та суттєво знижені тарифи на використання інфраструктури розподілу напруги.

Усвідомлюючи ризики втрати європейського ринку держзакупівель, велика трійка з Кремнієвої долини вже почала створювати гібридні юридичні моделі, намагаючись мімікрувати під «європейський продукт». Amazon запустив окремий автономний сервіс, який фізично та юридично ізольований від його американської глобальної інфраструктури. Microsoft пішов шляхом створення консорціумів, запустивши локально контрольовані хмари Bleu (спільно з французькими Capgemini та Orange) та Delos Cloud (у партнерстві німецьким гігантом SAP). Google делегував роботу з конфіденційними даними європейців спільному підприємству S3NS, яке контролюється французькою оборонною групою Thales, та уклав альянс із провайдером OVHcloud.

Проте експерти зазначають, що навіть такі кроки можуть не врятувати американців від дискваліфікації, якщо Рада ЄС та Європарламент затвердять поточну редакцію документа в повному обсязі.

Нагадаємо, компанія Google заявила про припинення діяльності пов’язаного з Китаєм хакерського угруповання, яке зламало десятки організацій по всьому світу та використовувало сервіси Google для шпигунства і викрадення даних.

Україна та Литва запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних інновацій
Нові правила Євросоюзу відріжуть технологічних гігантів США від стратегічних держтендерів
Google знайшов спосіб зменшити популяцію комарів зі смертельним вірусом
Apple відтермінувала один із найочікуваніших продуктів – Bloomberg
Росія будує аналог Starlink: чи загрожують ці супутники Україні
Дослідження: ШІ дали владу над суспільством – і він знищив його за чотири дні

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
