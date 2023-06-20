Аналітики розповіли, як ПВК «Вагнера» поповнює ряди військових

У зв’язку зі значними збитками в Україні ПВК «Вагнера» продовжує зусилля щодо розширення кадрового резерву

19 червня російське опозиційне видання «Верстка» повідомило, що вербувальники «Вагнера» поширюють повідомлення в соціальних мережах із закликами до осіб віком від 21 до 35 років із «ігровим минулим» приєднатися до компанії, як фахівців з БПЛА. Видання зазначає, що від цих новобранців не вимагається жодного військового досвіду. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Головне управління розвідки України (ГУР) також опублікувало 18 червня аудіозапис, на якому російський військовий і його співрозмовник обговорюють відновлення кампанії вербування «Вагнера» через значні втрати на полі бою в Україні. Повідомляється, що нова рекрутингова кампанія ПВК «Вагнера» рекламує навчання з добре підготовленими інструкторами, страхування здоров’я та життя, сучасне обладнання та гарантії, що всі новобранці отримають усі обіцяні виплати.

Військове керівництво Росії продовжує опиратися на курсантів військових академій для забезпечення безпеки прикордонних регіонів. Згідно з повідомленням, опублікованим 19 червня центром «Український опір», студенти третього та четвертого курсів Санкт-Петербурзької Михайлівської військової артилерійської академії незабаром будуть направлені в прикордонні райони після проходження навчання з мінометами та іншими артилерійськими системами. Центр зауважив, що в прикордонних районах не вистачає російського персоналу для забезпечення охорони, тому розгортання недавно випускних курсантів військової академії має на меті значною мірою компенсувати цю нестачу.

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До слова, збройні сили України продовжують контрнаступальні дії, в тому числі українські бійці просунулись під Бахмутом та атакували ворожі позиції на кордоні Запорізької та Донецької областей.