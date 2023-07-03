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Скільки навчальних закладів України забезпечено укриттями? Відповідь МОН

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скільки навчальних закладів України забезпечено укриттями? Відповідь МОН
До початку навчання готово 19 125 захисних споруд цивільного захисту
фото: Уніан

Школи, які не мають укриттів, навчатимуться онлайн

В Україні укриттями забезпечено 67,8% навчальних закладів. Таким чином понад половина учасників освітнього процесу може сховатись від російських дронів і ракет. Про це міністр освіти Оксен Лісовий повідомив журналістам.

«За інформацією обласних, Київської міської військових адміністрацій, станом на середину червня 2023 року до освітнього процесу в очній формі навчання за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу об'єктами фонду захисних споруд цивільного захисту готові 19 125 об’єктів (будівель) закладів освіти, що становить 67,81% від загальної кількості таких об'єктів та дозволяє забезпечити укриття 4 652,41 тис. учасників освітнього процесу (56,28%) у них», – наголосив Оксен Лісовий.

Він додав, що укриття є невід'ємною складовою навчального процесу. Школи, які не мають укриттів, навчаються онлайн.

З метою облаштування існуючих та будівництва нових захисних споруд Державним бюджетом України на 2023 рік передбачено видатки за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» в обсязі 1 млрд 500 млн грн, які використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.

Нагадаємо, що в ніч на 1 червня в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття. 

Раніше в Києві завершилася позапланова перевірка укриттів. Як виявилося, лише 65% (3041 об’єкт) із них є повністю придатними для використання

Теги: укриття навчання Оксен Лісовий

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