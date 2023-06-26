Україна оновить класифікацію товарів

В Україні буде європейський підхід до класифікації товарів

Україна оновлює підхід до класифікації товарів УКТЗЕД

Україна змінює підхід до маркування товарів, і застосовуватиме європейський підхід у цій царині. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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Кабінет міністрів України в суботу ухвалив постанову про впровадження в українське законодавство положень ЄС до класифікації окремих товарів.

Ухвалена постанова вносить зміни до Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) для врахування підходів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС.

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«Це сприятиме однаковому застосуванню всіма митними органами правил класифікації товарів під час ухвалення рішень щодо класифікації товарів згідно з УКТЗЕД та рішень стосовно зобов'язуючої інформації з питань класифікації товарів», – зазначають у Мінфіні.

Наразі Держмитслужба має оприлюднити перелік чинних рішень щодо класифікації товарів згідно з Комбінованою номенклатурою Євросоюзу, що передбачені у відповідних актах права Євросоюзу на день прийняття цієї постанови, за умови, що такі рішення не суперечать положенням Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, та актуалізувати базу не рідше ніж раз на квартал.

Документ також доручає Державній митній службі опублікувати чинні рішення щодо класифікації товарів, передбачені у відповідних актах ЄС, перевірити відповідність кодів нової класифікації УКТЗЕД, а також «доопрацювати відповідне програмне забезпечення».

Нагадаємо, Приватбанк ігнорує рішення Національного банку України та не приймає пошкоджені валютні купюри. Про це повідомив політик та громадський діяч Артем Біденко. Як розповідає Біденко, він вирішив обміняти пошкоджену купюру у 100 доларів та відвідав відділення ПриватБанк в історичному центрі Києва.

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Касир, побачивши купюру, повернув її назад, адже купюра була в плямах та не підлягала обміну.Він також зазначив, що написав скаргу на працівників банку. Як повідомляє Національний банк України, якщо валютна банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо.