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Найбільший виробник алкоголю у світі може збанкрутувати через одну проблему

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Найбільший виробник алкоголю у світі може збанкрутувати через одну проблему
Водна криза загрожує постачанню алкогольних напоїв
фото з відкритих джерел

Виробник алкоголю Diageo не на жарт стурбований водною кризою через зміну клімату

Найбільший виробник спиртних напоїв у світі, британська компанія Diageo (виробник джину Tanqueray, пива Guinness та лікеру Baileys Irish Cream – прим. «Главком») зіштовхнулась з глобальною проблемою зміни клімату, що напряму загрожує її заробіткам, та навіть може призвести до банкрутсва низки її локальних підприємств. Про це пише видання Bloomberg. 

У компанії Diageo побоюються того, що такі прояви зміни клімату, як нерегулярні опади та посуха, чидалі частіше призводять до дефіциту води – незамінного інгредієнта кожного з алкогольних напоїв, що виробляються компанією. Так, частка води у пиві становить понад 90%, а у міцному спиртному – понад 60%. При цьому інші складові, виноград та зерно, також залежать від води, оскільки потребують поливу.

Згідно зі звітом компанії, за 2022 рік компанія використала у своїй діяльності 17,52 мільярди літрів води. Diageo взяла на себе зобов'язання підвищити ефективність водокористування на 40% до 2030 року в порівняно з рівнем 2020 року в районах, де спостерігається найсильніший дефіцит води, і на 30% – за іншими напрямками.

Керівник відділу зі сталого розвитку водних ресурсів, навколишнього середовища та сільського господарства організації Майкл Александер заявив, що у 2022 році у світі налічувалося 43 їхні підприємства, що розташовані в районах з дефіцитом води. Він зазначив, що це становить значний ризик для виробника, і частина може закритися. 

«Ви можете бути найефективнішою пивоварнею чи лікеро-горілчаним заводом у світі», – сказав Александр в інтерв’ю Bloomberg. «Але це все одно це дуже ризиковано, якщо буде посуха», – додав він. 

Подолати водну кризу

Bloomberg пише, що планета нагрівається надшвидкими темпами, викликаючи більш інтенсивні хвилі спеки, незвично тривалі посушливі періоди та порушення сталих погодних умов. Це змушує світові компанії,  приймати стратегії для якомога меншого використання води у виробництві.

Приміром, Diageo взяла на себе зобов’язання підвищити ефективність використання води на 40% до 2030 року порівняно з рівнем 2020 року в стресових районах і на 30% покращити загалом. «Ми знаємо, що маємо хорошу стратегію, але ми також знаємо, що водна криза прискорюється», – сказав Олександр.

За останні три-п’ять років Diageo почала співпрацювати з водокористувачами за межами свого ланцюга постачання, такими як фермери, комунальні компанії, інші великі промислові підприємства та уряди, заохочуючи закони, спрямовані на запобігання дефіциту води.

У Туреччині проект Diageo Sahyar підтримує будівництво інфраструктури для забезпечення водної безпеки. У деяких районах виробник уже поповнює більше запасів води, ніж використовує, і сприяє краплинному зрошенню на полях, яке захищає ґрунт і підвищує врожайність.

Крапельне зрошення подає воду по краплях, спрямовуючи її до кореня рослини, таким чином зменшуючи випаровування. Наразі ця ініціатива в західній Туреччині дозволила заощадити близько 93 000 кубічних метрів води з минулого року. Він має на меті заощадити 177 000 кубометрів до кінця 2026 року.

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Теги: криза рослини алкоголь вода клімат

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