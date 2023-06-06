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Як організм реагує на 4-денний запій: вчені провели дослідження

Діана Гасюк
glavcom.ua
Як організм реагує на 4-денний запій: вчені провели дослідження
Дослідження показало, що алкоголь по-різному впливає на поведінку відразу і через добу після запою
фото з відкритих джерел

В експерименті брали участь самці мишей у віці шести тижнів

Вчені з Медичної школи Альбера Сент-Дьорджі при Сегедському університеті в Угорщині провели нове дослідження про вплив алкоголю на тривожну, депресивну та соціальну поведінку після запою та ще через один день. Результати цього дослідження було опубліковано у журналі Science.

В експерименті брали участь самці мишей у віці шести тижнів. Протягом 4 днів у напувалках тварин заміняли воду на 20% спирт на 2-4 години.

Відразу після «запою» або на 5 день гризунам вводили внутрішньовенно селективний антагоніст рецептора CRF1 анталармін або антагоніст рецептора CRF2 астресин.

Через 30 хвилин мишей запускали у піднятий хрестоподібний лабіринт – популярний у біологів інструмент для оцінки тривожної поведінки. Або ж – примусово відправляли плавати, щоб виявити ознаки тривоги та депресії.

Крім того, гризунів тестували на трикамерній «соціальній арені», щоб вивчити їхню здатність заводити контакт із родичами. Після поведінкових тестів миші брали кров на аналіз.

«На четвертий день, після запою, кількість входів та час знаходження у відкритих відгалуженнях піднятого хрестоподібного лабіринту у мишей, які були під впливом алкоголю, значно збільшилася порівняно з контрольною групою. Також миші, які пережили запій, помітно більше часу намагалися вибратися з води і менше просто плавали», – розповіли вчені.

Вони додали, що ці анксіолітичні (рівень тривоги, страху, емоційного напруження) та антидепресивні ефекти алкоголю значно слабшали під впливом астресину, але не анталарміну.

«Кількість спроб взаємодії з незнайомими родичами в тесті на «соціальній арені» не змінилася, але миші, які вживали алкоголь, проводили з «незнайомцями» значно більше часу», – зазначають дослідники.

Крім того, на 5-й день миші, які перенесли вплив алкоголю, ставали менш активними. Вони рідше заходили до рукава лабіринту і намагалися там проводити менше часу.

Також гризуни на 5 добу значно менше витрачали час на спроби вилізти з води і намагалися просто плавати. А це показує, що ознаки тривоги та депресії у мишей почали виявлятися після скасування алкоголю.

«Дослідження показало, що алкоголь по-різному впливає на тривожно-депресивну та соціальну поведінку відразу і через добу після запою. Пияцтво викликає анксіолітичний та антидепресивний ефект, коли мишей тестували після вживання спирту. Крім того, запої підвищували рівень комунікабельності та переважання соціальної новизни. у самців», - пояснили дослідники.

Вчені відзначають, що це дослідження не лише підтверджує, а й розширює дані попередніх досліджень про запої. Один епізод запою викликає анксіолітичний та антидепресивний ефекти відразу після. А ось тривожна та депресивна поведінка проявляється не відразу і не після 1-2 запоїв. І може розвиватися не через самий запій, а через скасування алкоголю.

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Теги: вчені спирт алкоголь

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