Кличко вимагає відсторонити голову Деснянського району на період слідства

Віталій Кличко: «Звернувся до Офісу президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці»

На час слідства голову Деснянського району Києва Дмитра Ратнікова слід відсторонити від виконання обовʼязків. У цей час правоохоронці повинні встановити, чи було вночі відчинене укриття в поліклініці, біля якого загинули люди. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звернувся до Офісу президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство щодо того, чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей», — написав він.

Кличко заявив, що відсторонити мають також керівника медзакладу, якого призначала Деснянська районна адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім того, мер Києва дав окреме доручення главам районів столиці негайно перевірити всі укриття, за роботу яких відповідають очільники РДА міста.

Нагадаємо, правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі столиці, де сьогодні загинули люди, бо не змогли потрапити у зачинене укриття. Порушені кримінальні справи.

Також Кличко зазначив, що тепер роботу укриттів тепер контролюватимуть нічні патрульні.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зауважимо, кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття. Поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. За словами місцевих, чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері.