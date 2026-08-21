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YouTube майже вдвічі підвищив вартість підписки для українців

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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YouTube майже вдвічі підвищив вартість підписки для українців
Для студентів YouTube також підняв ціну
фото: magnific

Водночас компанія розширює доступність дешевшої версії YouTube Premium Lite

YouTube підвищив вартість платної підписки Premium для українських користувачів. Тепер стандартний тариф коштує 179 грн на місяць замість попередніх 99 грн. Про це повідомляється на офійному сайті платформи, пише «Главком».

Зміни стосуються не лише індивідуального плану. Вартість сімейної підписки зросла зі 149 до 299 грн на місяць. Цей тариф розрахований на п’ятьох людей.Для студентів YouTube також підняв ціну. Раніше вони платили 59 грн на місяць, а тепер вартість становить 109 грн.

Стандартна підписка подорожчала приблизно на 81%, тобто майже вдвічі. Сімейний тариф фактично подорожчав удвічі, а студентський – приблизно на 85%. YouTube вже почав надсилати українським користувачам Premium повідомлення про зміну вартості. Нові ціни також зазначені на офіційній сторінці сервісу для України.

Водночас компанія розширює доступність дешевшої версії YouTube Premium Lite. Цей тариф має стати альтернативою повній підписці в країнах, де працює стандартний Premium, зокрема й в Україні. Точна ціна Premium Lite для українських користувачів наразі не повідомляється. Однак дешевший тариф матиме певні обмеження. Зокрема, Premium Lite не включатиме YouTube Music та частину додаткових можливостей повної підписки. Крім того, реклама може залишатися під час перегляду Shorts, прослуховування музики, пошуку та інших окремих дій на платформі.

YouTube Premium дає змогу дивитися відео без звичайної реклами, користуватися додатковими функціями платформи та отримувати доступ до YouTube Music у межах відповідного тарифу. Українським користувачам, які хочуть зберегти повну підписку Premium, тепер доведеться платити значно більше. Водночас поява Premium Lite може дати можливість частині користувачів перейти на дешевший варіант із меншою кількістю функцій.

Нагадаємо, що з'явилася інформація, нібито TikTok може дозволити переказувати гроші в особистих повідомленнях.

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Теги: YouTube ціни технології

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