«Це дуже дорого». Українка назвала суми витрат на життя в Торонто
Українка дала кілька порад, як заощадити емігрантам у Канаді
Українка Христина мешкає у Канаді та вважає життя в цій країні дуже дорогим тож намагається економити. Вона розповіла про власні витрати на життя в Торонто. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.
Житло
Оренда квартири в Канаді для Христини є головною статтею витрат, що коштує $2,5 тис. (111 тис. грн). «Це дуже-дуже дорого, але вид з вікна трішки компенсує цю ціну», – зізналася блогерка.
Окрема оплата за комунальні послуги, як вода та електроенергія, складає близько $140 (6,2 тис .грн). «Студія або 1-кімнатна квартира у центрі – значно дорожча, ніж на околицях. Розгляньте спільну оренду або квартири в районах за межами даунтауну. Комунальні послуги – електроенергія, вода, опалення та інтернет. Часто інтернет і деякі послуги оплачуються окремо», – розповіла емігрантка.
Харчування
На продукти на місяць для двох людей українка витрачає $800 (35 тис. грн). У заклади емігрантка ходить нечасто, проте інколи купує каву та десерти у кавʼярнях, що на місяць складає близько $300 (13 тис. грн)
«Купувати оптом і на акціях у супермаркетах дешевше. Плануйте меню на тиждень, щоб уникнути витрат на імпульсивні покупки. Харчування поза домом – кафе та ресторани швидко збільшують бюджет», – радить вона.
Транспорт
На транспорт Христина витрачає близько $156 (близько 7 тис. грн). За її словами, громадський транспорт є доступнішим варіантом, ніж власний автомобіль. «Місячний проїзний економніший при щоденному користуванні. Авто – додаткові витрати: страхування, паркінг, пальне», – додала українка.
Медичне страхування та інші витрати
За словами Христини, декілька витрат із медичного страхування покриває державна система, однак додаткове приватне страхування для стоматології чи медикаментів може знадобитися. Є й окремі витрати, як мобільний зв’язок – це $120 (5 тис. грн) з людини, розваги, одяг, навчання тощо.
«Витрати на різні підписки і непередбачувані витрати – це ще $300. Всього виходить приблизно $4,5 тис. (200 тис. грн) на місяць на двох людей, і це лише на базові потреби, і в нас немає автомобіля. Як на мене, це дуже дорого витрачати стільки на місяць», – вважає дівчина.
Поради від українки, як заощадити у Канаді
- Розгляньте співоренду, вибір району за межами центру, переговори з орендодавцем при тривалій оренді.
- Купуйте сезонні продукти, користуйтеся дисконтними картками магазинів, готуйте вдома більше, ніж їсти надворі.
- Оформіть місячний проїзний, ходіть пішки або користуйтеся велосипедом для коротких поїздок.
- Стежте за безкоштовними подіями в місті, бібліотеками та знижками для студентів або новоприбулих.
- Порівняйте провайдерів інтернету та мобільного зв’язку, вимикайте прилади повністю, щоб зменшити споживання енергії.
- Ведіть простий щомісячний бюджет, записуйте доходи та витрати, встановіть ціль накопичення і автоматизуйте переведення грошей на заощадження.
Також повідомлялося, після чотирьох років життя в канадському Калгарі українка на ім’я Юлія вирішила повернутися в Україну. Зараз дівчина аналізує свій досвід і міркує над майбутніми планами, ділячись із підписниками правдою про життя в провінції Альберта, яку часто прикрашають або, навпаки, занадто демонізують.
Читайте також:
- Біженка розповіла про відмінності між будинками в Україні та Канаді
- Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
- Скільки коштує місяць життя у Болгарії? Українка назвала ціни
- Скільки коштує життя в Польщі: українка назвала суму витрат на місяць
- Українка чесно розповіла про чотири роки життя в Канаді
- Життя в Норвегії: українка пояснила, чому ця країна підходить не всім
Коментарі — 0