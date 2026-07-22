«Це дуже дорого». Українка назвала суми витрат на життя в Торонто

Українка дала кілька порад, як заощадити емігрантам у Канаді

Українка Христина мешкає у Канаді та вважає життя в цій країні дуже дорогим тож намагається економити. Вона розповіла про власні витрати на життя в Торонто. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.

Житло

Оренда квартири в Канаді для Христини є головною статтею витрат, що коштує $2,5 тис. (111 тис. грн). «Це дуже-дуже дорого, але вид з вікна трішки компенсує цю ціну», – зізналася блогерка.

Окрема оплата за комунальні послуги, як вода та електроенергія, складає близько $140 (6,2 тис .грн). «Студія або 1-кімнатна квартира у центрі – значно дорожча, ніж на околицях. Розгляньте спільну оренду або квартири в районах за межами даунтауну. Комунальні послуги – електроенергія, вода, опалення та інтернет. Часто інтернет і деякі послуги оплачуються окремо», – розповіла емігрантка.

Харчування

На продукти на місяць для двох людей українка витрачає $800 (35 тис. грн). У заклади емігрантка ходить нечасто, проте інколи купує каву та десерти у кавʼярнях, що на місяць складає близько $300 (13 тис. грн)

«Купувати оптом і на акціях у супермаркетах дешевше. Плануйте меню на тиждень, щоб уникнути витрат на імпульсивні покупки. Харчування поза домом – кафе та ресторани швидко збільшують бюджет», – радить вона.

Транспорт

На транспорт Христина витрачає близько $156 (близько 7 тис. грн). За її словами, громадський транспорт є доступнішим варіантом, ніж власний автомобіль. «Місячний проїзний економніший при щоденному користуванні. Авто – додаткові витрати: страхування, паркінг, пальне», – додала українка.

Медичне страхування та інші витрати

За словами Христини, декілька витрат із медичного страхування покриває державна система, однак додаткове приватне страхування для стоматології чи медикаментів може знадобитися. Є й окремі витрати, як мобільний зв’язок – це $120 (5 тис. грн) з людини, розваги, одяг, навчання тощо.

«Витрати на різні підписки і непередбачувані витрати – це ще $300. Всього виходить приблизно $4,5 тис. (200 тис. грн) на місяць на двох людей, і це лише на базові потреби, і в нас немає автомобіля. Як на мене, це дуже дорого витрачати стільки на місяць», – вважає дівчина.

Поради від українки, як заощадити у Канаді

Розгляньте співоренду, вибір району за межами центру, переговори з орендодавцем при тривалій оренді.

Купуйте сезонні продукти, користуйтеся дисконтними картками магазинів, готуйте вдома більше, ніж їсти надворі.

Оформіть місячний проїзний, ходіть пішки або користуйтеся велосипедом для коротких поїздок.

Стежте за безкоштовними подіями в місті, бібліотеками та знижками для студентів або новоприбулих.

Порівняйте провайдерів інтернету та мобільного зв’язку, вимикайте прилади повністю, щоб зменшити споживання енергії.

Ведіть простий щомісячний бюджет, записуйте доходи та витрати, встановіть ціль накопичення і автоматизуйте переведення грошей на заощадження.

Також повідомлялося, після чотирьох років життя в канадському Калгарі українка на ім’я Юлія вирішила повернутися в Україну. Зараз дівчина аналізує свій досвід і міркує над майбутніми планами, ділячись із підписниками правдою про життя в провінції Альберта, яку часто прикрашають або, навпаки, занадто демонізують.