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YouTube видалив канал проросійського режисера Кустуриці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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YouTube видалив канал проросійського режисера Кустуриці
YouTube видалив канал соратника російських пропагандистів
колаж: glavcom.ua

Проєкт створювався спільно зі Sputnik Serbia, а після рішення відеохостингу на захист режисера стала російська пропагандистка Маргарита Симоньян

YouTube видалив авторський канал сербського режисера Еміра Кустуриці «Моє життя», який він створював спільно зі Sputnik Serbia. До блокування проєкт зібрав близько 30 тис. підписників. На рішення платформи вже відреагувала російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На сторінці каналу зазначено, що причиною обмеження стало порушення умов використання YouTube. Інших подробиць щодо конкретних порушень у наданій інформації немає.

Проєкт «Моє життя» Кустуриця створював у співпраці зі Sputnik Serbia. У своїх відео режисер розповідав про власне життя, роботу в кіно та творчі плани.

Водночас частина матеріалів Кустуриці була присвячена суспільно-політичним темам. На видалення каналу відреагувала головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян. Вона назвала сербського режисера своїм близьким другом та привітала його у «клубі» тих, чиї канали були видалені з платформи.

Раніше Кустуриця неодноразово робив проросійські заяви. Зокрема, під час Петербурзького міжнародного економічного форуму режисер висловився щодо спроб Заходу «скасувати російську культуру».

Кустуриця заявив, що такі спроби нібито приречені на провал. За його словами, російські культура, наука та релігія формують самостійний світ і водночас є невіддільною частиною європейської культури.

Крім того, режисер повідомляв про плани зняти фільм, присвячений духовному становленню Росії та її православному шляху.

Нагадаємо, що відеоплатформа YouTube обмежила доступ для користувачів в Україні або повністю видалила ще 25 каналів, пов'язаних із підсанкційними особами та організаціями, які поширювали кремлівську пропаганду.

Серед видалених із платформи опинилися канали російських інтернет-видань «Украина.ру» та «РИА Новости», прокремлівських пропагандистів Тетяни Монтян і Олександра Сладкова, а також один із каналів колишнього народного депутата України Євгенія Мураєва.

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Теги: росія пропаганда YouTube Маргарита Симоньян

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