Asus допоможе з установкою Windows 11 власникам старих комп'ютерів

Комп'ютери, які не підходять під мінімальні технічні вимоги Microsoft, все-таки можуть бути сумісні з Windows 11

Компанія Asus тестує прошивку для своїх материнських плат, завдяки якій Windows 11 може бути встановлена на застарілі комп'ютери, передає портал Ubergizmo.

Це дозволить користувачам материнських плат від бренду не оновлювати «залізо» в разі необхідності переходу на нову операційну систему від Microsoft.

У компанії вважають, що тестована прошивка для материнської плати надасть старим комп'ютерам сумісність з новою ОС. Як приклад наводиться модель плати STRIX Z270F, яка за замовчуванням підтримує Windows 11 без будь-яких налаштувань в BIOS. Це означає, що комп'ютери, які не підходять під мінімальні технічні вимоги Microsoft, все-таки можуть бути сумісні з Windows 11.

Нещодавно стало відомо, що установка Windows 11 буде доступна тільки на комп'ютерах з процесорами Intel з восьмого покоління або Ryzen 2000 серії і вище.

На поточний момент нові процесори встановлені лише в обмеженій кількості сучасних комп'ютерів, що істотно зменшує майбутню аудиторію нової операційної системи.

Вихід Windows 11 призначений на 5 жовтня 2021 року.

У четвер, 24 червня, корпорація Microsoft представила тестову операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю.

Головною метою розробки Windows 365 було - забезпечити безперебійну роботу компаній, співробітники яких працюють у дистанційному режимі в умовах, що склалися протягом останнього часу.