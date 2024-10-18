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Столичні підприємці заплатили понад мільйон гривень штрафу за незаконну рекламу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столичні підприємці заплатили понад мільйон гривень штрафу за незаконну рекламу
фото ілюстративне

На розміщення рекламного засобу необхідно отримати спеціальний документ

За перші три квартали цього року на столичних підприємців склали 890 адміністративних протоколів за порушення у сфері благоустрою, все це – за незаконно розміщені рекламні вивіски. Про це повідомила пресслужба Управління з питань реклами.

Як зазначається, сума стягнень перевищила позначку в 1 млн грн. «Це ті штрафи, які було накладено на суб’єктів господарювання за невідповідне розміщення вивісок та рекламних засобів», – уточнили в «Київрекламі».

Щоб зберегти свої кошти, столичний бізнес закликають завчасно дотримуватися дизайн-коду міста.

Зазначимо, на розміщення рекламного засобу необхідно отримати спеціальний документ. Подати повідомлення на оформлення вивіски можна онлайн, скориставшись сервісом на порталі «Київ Цифровий». «Це зручно, займає менше часу та усуває необхідність відвідування ЦНАП», – зазначають фахівці.

Нагадаємо, у Києві Райдержадміністрація переплатила за електрику майже 2,5 млн грн. Прокуратурою встановлено, що під час дії двох договорів про постачання електричної енергії, укладених між Управлінням освіти Святошинської районної РДА та приватним підприємством у 2021 році, сторони всупереч положень Закону України «Про публічні закупівлі», додатковими угодами неодноразово підвищували ціну. У зв’язку з чим місцевий бюджет поніс додаткових витрат на суму майже 2,4 млн грн

Теги: бюджет бізнес штраф реклама

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