У «Дії» запрацювала нова функція

Щоб дізнатися інформацію про кешбек, потрібно навести сканер на штрихкод на товарі

Українці завдяки «Дії» зможуть дізнатися наперед, чи отримають вони кешбек за товар

У застосунку «Дія» запрацювала функція сканування штрихкодів товарів для перевірки їх участі в програмі «Національний кешбек». Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Додали новий інструмент до сервісу «Нацкешбек» у «Дії» – сканер штрихкодів. Тепер з «Дією» можете наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці», – йдеться в повідомленні

Щоб дізнатися потрібну інформацію, потрібно навести сканер на штрихкод на товарі. Якщо обраний товар є учасником проєкту, кешбек буде нараховано. Якщо ні – «Дія» сповістить про це.

Наразі бета-тестування сервісу «Національний кешбек» триває і поступово до нього додається новий функціонал.

Нагадаємо, після етапу бета-тестування в Україні офіційно стартувала програма підтримки громадян «Національний кешбек».

Як відомо, у «Дії» 2 вересня почали тестувати послугу «Національного кешбеку». За купівлю вітчизняних товарів повертатимуть 10%. Таким чином українці зможуть отримувати до 3 тис. гривень кешбеку щомісяця.

До слова, понад 1 тис. компаній та 167 ФОПів доєднались до програми «Національний кешбек» станом на 13 вересня 2024 року. Три компанії з цього переліку мали власників із Росії на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одним бізнесом і досі володіє громадянин РФ.