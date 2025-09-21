Головна Техно Телеком
Мінцифра спростовує «злив» даних з «Дії»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Мінцифра спростовує «злив» даних з «Дії»
У Мінцифри пояснили, що опубліковані файли є сумішшю старих витоків з комерційних джерел
фото: Мінцифра

У відомстві вкотре наголосили, що «Дія» не зберігає персональних даних громадян

Міністерство цифрової трансформації України заявило, що інформація про нібито «злив» даних громадян з «Дії» є підробкою. За словами заступника міністра Віталія Балашова, команда провела розслідування і встановила, що поширені файли – це фальсифікація, яка не має відношення до систем застосунку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

У Мінцифри пояснили, що опубліковані файли є сумішшю старих витоків з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробленими записами. Це було зроблено, щоб видати старі дані за новий «масовий злив» і ввести людей в оману. У Мінцифри назвали цю подію «скоординованою спробою атаки на Дію» та прагненням підірвати довіру до державних сервісів.

У відомстві вкотре наголосили, що «Дія» не зберігає персональних даних громадян, а працює за принципом data-in-transit, тобто інформація підтягується з державних реєстрів лише у момент запиту. Як доказ прозорості, Балашов навів факт оприлюднення коду Дії у березні 2024 року, який є у відкритому доступі.

Як відомо, у мережі з’явився архів під назвою «diia_users_db_2025», який, за даними народного депутата та фахівця у сфері кібербезпеки Олександра Федієнка, містить інформацію про близько 20 млн громадян. Федієнко попередив, що в базі можуть бути фінансові номери телефонів та електронні адреси, і закликав громадян терміново захистити свої дані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Федієнка.

Водночас інший народний депутат Ярослав Железняк, заявив, що ця інформація не є новою. За його словами, це «старий злив, з старого витоку бази «Дія» на 3,5 млн рядків». Железняк додав, що «нічого нового тут немає».

 

