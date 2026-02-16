Пентагон залучив компанії Маска до створення системи управління дронами

SpaceX і xAI змагаються за створення технології керування «роєм дронів» за допомогою голосових команд

Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI беруть участь у секретному конкурсі Пентагону, метою якого є розробка технології автономного керування групами дронів через голосові команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, компанії Маска входять до числа небагатьох учасників, яких відібрали для участі в конкурсі вартістю 100 мільйонів доларів, оголошеному у січні. Шестимісячні змагання передбачають створення системи, здатної перетворювати голосові команди на цифрові інструкції для управління кількома дронами одночасно.

Йдеться про технологію, яка дозволить керувати автономним «роєм апаратів» у повітрі та на морі. Хоча базові рішення для одночасного контролю кількох дронів уже існують, розробка програмного забезпечення для повністю автономного руху групи апаратів у пошуках цілі залишається складним інженерним завданням.

За даними співрозмовників видання, конкурс проходитиме поетапно, залежно від результатів і зацікавленості учасників. SpaceX вже тривалий час співпрацює з оборонним сектором США, розробляючи багаторазові ракети та супутники для військового зв’язку і розвідувальних систем. Водночас компанія більше відома космічними технологіями, а не програмним забезпеченням для наступальної зброї.

Раніше стало відомо, що компанія SpaceX Ілона Маска придбала стартап xAI, який займається розробкою штучного інтелекту та володіє соціальною платформою X. Угоду уклали напередодні можливого первинного публічного розміщення акцій SpaceX, а сам Маск заявив про намір об’єднати космічні технології, штучний інтелект і глобальні інформаційні платформи в єдину екосистему.