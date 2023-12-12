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США сьогодні можуть оголосити новий пакет допомоги Україні – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США сьогодні можуть оголосити новий пакет допомоги Україні – ЗМІ
Сьогодні президент України перебуває із робочим візитом у США
фото з відкритих джерел

Ймовірна сума пакети $200 млн

Сьогодні, 12 грудня, Сполучені Штати Америки можуть оголосити про виділення нового пакета військової допомоги України. Про це повідомляє «Голос Америки» із посиланням на власні джерела.

«США можуть оголосити про надання ще 200 мільйонів доларів військової допомоги для України вже сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Стверджується, що таку інформацію журналістці видання надав неназваний «посадовець США». Жодних інших подробиць видання не наводить.

Раніше повідомлялося, що понад 100 депутатів країн ЄС закликали Конгрес США допомогти Україні.

Нагадаємо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що український лідер фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Сьогодні,  12  грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами, яку останні назвали дуже потужною. 

Теги: Україна гроші США

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