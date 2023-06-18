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У Лондоні пройшла масштабна акція протесту: подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Лондоні пройшла масштабна акція протесту: подробиці
Справа матері трьох дітей, яка була засуджена до двох років ув'язнення, викликала обурення серед активістів
фото: Sky News

Акція протесту зібрала тисячі учасників

У столиці Великої Британії пройшла масштабна акція протесту, учасники якої вимагали декриміналізувати аборти в країні. Про це повідомляє Sky News.

Акція протесту зібрала тисячі учасників. Зокрема, вони закликали звільнити з-під варти 44-річну Карлу Фостер, засуджену за здійснення аборту.

Відомо, що Фостер прийняла препарати для медикаментозного аборту на 32-34-му тижні вагітності, в той час, як британський закон про аборти від 1861 року (з внесеними до нього в 1967 і 1991 роках поправками) дозволяє аборт тільки до 24-го тижня.

Жінку визнали винною у «злочині проти особистості» і засудили на 28 місяців.

Протестувальники пройшли маршем від Королівського суду до урядової вулиці Вайтголл.

«Це складна тема для багатьох людей, але я вважаю, що ми, жінки, повинні мати можливість самі вирішувати, чи мати нам дитину. Кожна дитина заслуговує на те, щоб бути бажаною», – сказала одна з учасниці акції.

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У законодавстві Англії, Шотландії та Вельсі існує надзвичайно обмежений перелік обставин, за яких можна здійснити аборт після 24-го тижня вагітності, наприклад, якщо життя матері перебуває під загрозою або якщо є ризик, що дитина народиться з важкою інвалідністю.

У Північній Ірландії аборти були декриміналізовані у 2019 році.

Раніше повідомлялося, що у понад 40 польських містах відбудуться акції протесту в межах «Загальнопольського жіночого страйку», пов’язані зі смертю 33-річної вагітної жінки, якій лікарі відмовили у перериванні вагітності. 

Теги: акція закон аборт дитина

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