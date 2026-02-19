Meta об’єднала Messenger із Facebook і змінила роботу чатів

Із квітня 2026 року користувачів автоматично перенаправлятимуть на Facebook, а частина функцій залишиться лише у мобільному застосунку

Компанія Meta оголосила про припинення підтримки окремого вебсайту messenger.com – сервіс більше не працюватиме як самостійний ресурс, а користувачів переадресовуватимуть на основну платформу Facebook. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку довідки компанії.

Згідно з офіційним роз’ясненням, після закриття окремого домену доступ до переписки з комп’ютера здійснюватиметься через facebook.com/messages. «Після того, як messenger.com зникне, вас буде автоматично перенаправлено на facebook.com/messages для обміну повідомленнями на комп’ютері», - зазначають у Meta.

У компанії пояснили, що користувачі, які раніше користувалися месенджером без активного профілю у Facebook, зможуть продовжувати спілкування лише через мобільний застосунок. Водночас історія чатів не зникне – усі листування збережуться. Однак для доступу до переписок на нових пристроях необхідно буде вводити PIN-код резервної копії.

Зміни стали частиною ширшої стратегії Meta з оптимізації сервісів і зменшення кількості окремих платформ. Раніше компанія вже відмовилася від десктопних застосунків Messenger для Windows та Mac, запропонувавши користувачам перейти на браузерну версію. «Ви можете продовжити свої розмови там (у Facebook - ред.) або в мобільному додатку Messenger», - додали в компанії.

Попри прагнення техногіганта консолідувати свої продукти та скоротити витрати на обслуговування різних сервісів, нововведення викликало критику серед частини користувачів. Зокрема, невдоволення висловили ті, хто раніше деактивував основні акаунти у Facebook і використовував лише Messenger як окремий інструмент для спілкування.

Очікується, що остаточний перехід на нову модель роботи сервісу відбудеться у квітні 2026 року, після чого доступ до листування через окремий сайт буде повністю припинений.

До слова, американська компанія Meta уклала нову масштабну угоду з Nvidia і планує використовувати мільйони чипів штучного інтелекту у своїх центрах обробки даних, розширюючи інфраструктуру для розвитку AI-сервісів.