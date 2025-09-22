Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Міноборони оголосило про запуск нової системи військового обліку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони оголосило про запуск нової системи військового обліку
За словами міністра, найближчими тижнями система запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів
фото: Telegram/Денис Шмигаль

«Імпульс» дозволить отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів

Міністерство оборони запускає нову цифрову систему обліку військових «Імпульс». Актуальні дані про кожного захисника будуть в цифровому форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами глави Міноборони, «Імпульс» дозволить отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. Інформаційно-комунікаційна система тактичного рівня має запрацювати в кожній військовій частині.

Військові частини отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерують накази й інші документи. Вище керівництво може приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.

Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями система запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

«У майбутньому «Імпульс» плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових «Армія+», Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом», – каже він.

У  застосунку «Резерв+» в електронному військово-обліковому документі у деяких користувачів з’явилась відмітка «ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки». Міноборони пояснило, що вона означає

До слова, невдовзі у мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться нова можливість – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завод німецького оборонного концерну Rheinmetall працює в Україні
Шмигаль розповів, скільки іноземних оборонних компаній працюють в Україні
19 вересня, 11:10
За словами пресслужби оборонного відомства, українцям, які отримали відмітку в застосунку, нічого не загрожує
Міноборони пояснило, що означає відмітка «ВОС-999» у «Резерв+»
17 вересня, 19:50
У «Резерв+» після оновлення з’явився новий статус: що означає
У «Резерв+» після оновлення з’явився новий статус: що означає
17 вересня, 12:52
Українські ракети «Фламінго» здатні вражати цілі на відстані 3000 кілометрів
«Фламінго» атакує. Які військові об'єкти РФ в Криму можуть стати цілями?
13 вересня, 20:00
Україна отримає 18 Archer
Шмигаль повідомив гарні новини про військову підтримку України від Швеції
11 вересня, 17:14
Поліція зявила, що посадовець Міноборони виступав посередником у корупційній схемі
Працевлаштування заради бронювання. Поліція затримала посадовця Міноборони
11 вересня, 16:49
30-те засідання контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» проходить у Лондоні
Засідання «Рамштайну». Шмигаль назвав термінові потреби України
9 вересня, 19:18
Загальний розмір одноразової грошової допомоги залишився без змін
Міноборони оновило порядок виплати сім’ям загиблих воїнів: перелік змін
8 вересня, 06:44
Долучитися до Defence City зможуть лише ті виробники, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави
Шмигаль оголосив про запуск Defence City
3 вересня, 13:46

Телеком

Міноборони оголосило про запуск нової системи військового обліку
Міноборони оголосило про запуск нової системи військового обліку
Мінцифра спростовує «злив» даних з «Дії»
Мінцифра спростовує «злив» даних з «Дії»
У мережі знову «спливла» база з особистими даними українців
У мережі знову «спливла» база з особистими даними українців
У «Резерв+» з’явиться новий тип відстрочки
У «Резерв+» з’явиться новий тип відстрочки
Google оновив карти: який руйнувань зазнав Маріуполь
Google оновив карти: який руйнувань зазнав Маріуполь
Хакери зламали сайт одного з найбільших російських аеропортів
Хакери зламали сайт одного з найбільших російських аеропортів

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua