Міноборони оголосило про запуск нової системи військового обліку

За словами міністра, найближчими тижнями система запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів

«Імпульс» дозволить отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів

Міністерство оборони запускає нову цифрову систему обліку військових «Імпульс». Актуальні дані про кожного захисника будуть в цифровому форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами глави Міноборони, «Імпульс» дозволить отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. Інформаційно-комунікаційна система тактичного рівня має запрацювати в кожній військовій частині.

Військові частини отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерують накази й інші документи. Вище керівництво може приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.

Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями система запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

«У майбутньому «Імпульс» плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових «Армія+», Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом», – каже він.

У застосунку «Резерв+» в електронному військово-обліковому документі у деяких користувачів з’явилась відмітка «ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки». Міноборони пояснило, що вона означає

До слова, невдовзі у мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться нова можливість – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.