У «Резерв+» після оновлення з’явився новий статус: що означає

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Новий статус з’являється у випадках, коли в реєстрі немає даних про військову спеціальність особи

У додатку «Резерв+» з'явився новий статус – «потребує базової загальновійськової підготовки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представницю Міністерства оборони України Галину Воловіну.

За словами Воловіної, такий статус з’являється у випадках, коли в реєстрі немає даних про військову спеціальність особи.

У «Резерв+» після оновлення з’явився новий статус: що означає фото 1
фото: Вітя Степанюк/Facebook

Представниця Міноборони додала, що якщо іншу спеціальність не підтверджено, потрібно пройти базовий курс підготовки.

У «Резерв+» після оновлення з’явився новий статус: що означає фото 2

Раніше Міністерство оборони України розширило функціонал мобільного застосунку «Резерв+», додавши можливість сплати штрафів за дев’ять видів порушень правил військового обліку. Це частина зусиль з цифровізації послуг ТЦК та СП для усунення черг.

Як повідомлялося, у застосунку «Резерв+» з'явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. 

Зокрема, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+»

