Міноборони оновило порядок виплати сім’ям загиблих воїнів: перелік змін

Нові правила застосовуватимуться до офіційно засвідчених випадків загибелі починаючи з 1 вересня 2025 року

Міністерство оборони оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців ЗСУ в період дії воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону, спричинених повномасштабною російською агресією.

Зазначається, що нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Згідно зі змінами до відповідних наказів, загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається незмінним – 15 млн грн. Виплата 1/5 частини цієї суми (3 млн грн) здійснюватиметься негайно. Виплата решти 12 млн грн проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Міноборони наголосило, що це еквівалентно орієнтовно 150 тис. грн щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам.

Новий порядок виплат родинам загиблих військових інфографіка: Міноборони

«Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів», – ідеться в повідомленні.

Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони.

До слова, Міністерство оборони України оновило онлайн-довідник про грошове забезпечення військовослужбовців. «Главком» з посиланням на сайт відомства розповів, з чого складається щомісячний дохід, які існують одноразові та додаткові виплати, а також які соціальні гарантії надаються під час служби, лікування чи в разі поранення.