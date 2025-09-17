Міноборони пояснило, що означає відмітка «ВОС-999» у «Резерв+»

За словами пресслужби оборонного відомства, українцям, які отримали відмітку в застосунку, нічого не загрожує

Військово-облікова спеціальність 999 присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори

У застосунку «Резерв+» в електронному військово-обліковому документі у деяких користувачів з’явилась відмітка «ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки». Міноборони пояснило, що вона означає, інформує «Главком».

Як зазначає пресслужба, ВОС-999 – це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори. Ця норма визначена в наказі Міноборони №317 на підставі ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Відомство наголосило, що це дозволяє державі оцінити кількість військовозобов’язаних, яким необхідно у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, пройти курс базової загальновійськової підготовки. Водночас така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень.

«Отже, такі відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження базової загальновійськової підготовки у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Вона не вимагає додаткових дій від користувача», – йдеться в повідомленні.

До слова, у застосунку «Резерв+» з'явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. Раніше у застосунку запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку.