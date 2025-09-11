Шмигаль повідомив гарні новини про військову підтримку України від Швеції

Швеція передасть Україні системи ППО Tridon Mk2

Швеція виділяє Україні 20-й пакет військової допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

До нового пакета допомоги увійшли:

18 САУ Archer;

системи ППО Tridon Mk2 з РЛС Giraffe 1X;

мобільні РЛС для узбережжя;

медичні авто, бронетехніка, катери з мінометами;

боєприпаси та інноваційні рішення.

«Вдячний моєму колезі й другу Полу Йонсону та народу Швеції за лідерство та непохитну підтримку. Швеція також анонсувала, що у 2026 та 2027 роках щороку виділятиме по $3,6 млрд військової допомоги та вже працює над новим, 21-м пакетом допомоги. Цей внесок зміцнить оборону України та безпеку всієї Європи», – наголосив Шмигаль.

До слова, Палата представників США підтримала оборонний законопроєкт 2026 рік з допомогою для України. Попри хвилю опору республіканців наданню військової допомоги Україні, законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення $400 млн на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки. Водночас Палата представників відхилила пропозицію представниці Марджорі Тейлор Грін, республіканки від штату Джорджія, скоротити фінансування країни, при цьому як республіканці, так і демократи проголосували проти.