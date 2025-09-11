Шмигаль повідомив гарні новини про військову підтримку України від Швеції
Швеція передасть Україні системи ППО Tridon Mk2
Швеція виділяє Україні 20-й пакет військової допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.
До нового пакета допомоги увійшли:
- 18 САУ Archer;
- системи ППО Tridon Mk2 з РЛС Giraffe 1X;
- мобільні РЛС для узбережжя;
- медичні авто, бронетехніка, катери з мінометами;
- боєприпаси та інноваційні рішення.
«Вдячний моєму колезі й другу Полу Йонсону та народу Швеції за лідерство та непохитну підтримку. Швеція також анонсувала, що у 2026 та 2027 роках щороку виділятиме по $3,6 млрд військової допомоги та вже працює над новим, 21-м пакетом допомоги. Цей внесок зміцнить оборону України та безпеку всієї Європи», – наголосив Шмигаль.
До слова, Палата представників США підтримала оборонний законопроєкт 2026 рік з допомогою для України. Попри хвилю опору республіканців наданню військової допомоги Україні, законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення $400 млн на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки. Водночас Палата представників відхилила пропозицію представниці Марджорі Тейлор Грін, республіканки від штату Джорджія, скоротити фінансування країни, при цьому як республіканці, так і демократи проголосували проти.
Коментарі — 0